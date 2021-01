Vida minimalista: Ikea lança casas pequenas prontas para morar

Ter uma casa no campo ou na praia é o sonho de muitas pessoas. Agora imagine uma casa, ainda que pequena, mas auto suficiente, sustentável e charmosa. Isso é possível com a Ikea, que acaba de lançar a tiny house BOHO XL/IKEA com 17 metros quadrados, para quem deseja uma vida nômade, ou um refúgio para alguns dias fora da cidade.

A marca sueca fez parceria com a Vox Creative, a American RV e a pequena construtora Escape e projetou uma casa que economiza espaço aliada aos recursos ecológicos. A Escape construiu o trailer, que possui painéis solares no telhado, gerando energia limpa para a casa, e banheiros de compostagem. “Queremos atender às necessidades das gerações de hoje sem comprometer as necessidades das gerações futuras”, disse a gerente de sustentabilidade da Ikea, Jennifer Keesson, em um vídeo explicando o projeto.

A casa foi construída em 60 dias. Para a decoração, projetada por Abbey Stark, líder sênior de design de interiores da Ikea, foram utilizados produtos sustentáveis, multifuncionais, que economizam espaço e energia. “Apresentamos muitos produtos Ikea em nossos vários designs de residências pequenas, pois eles refletem os materiais renováveis, reutilizáveis ​​e recicláveis que incorporamos às estruturas reais”, disse ao site Lonely Planet.

O exterior da casa é revestido por madeira queimada, feita com um método de conservação japonês, o Shou Sugi Ban, que é uma das marcas registradas dos projetos da Escape. O interior da casa também revestido de madeira pinus, cultivados de forma sustentável, mas pintados de branco para dar uma sensação de ampliação do espaço interno.

A sustentabilidade também está nos móveis da casa. Além do uso de madeira de reflorestamento, os armários da cozinha foram feitos com tampas de garrafa recicladas. Para os que desejam trabalhar de casa, há uma mesa dobrável que funciona como um espaço de trabalho.

A BOHO XL/IKEA também é funcional, com gavetas debaixo da cama, armários de cozinha e prateleiras suspensas ao longo da casa, que acomoda duas pessoas, e pode incluir um sofá cama para um hóspede. A tiny house não está disponível para venda no Brasil, mas nos Estados Unidos pode ser comprada a partir de 47 mil dólares.