Vans comemora 56 anos com 4 novos atletas brasileiros no quadro

Paul Van Doren, fundador da Vans, costumava dizer que a marca não é só uma empresa de tênis, mas uma empresa de pessoas que fazem tênis. Nesse sentido, os atletas patrocinados sempre foram importantes para construir a imagem e o imaginário da Vans.

Fundada na Califórnia de 1966, a Vans, marca que é a queridinha dos skatistas munda afora, está celebrando 56 anos em 2022. Para marcar mais de meio século de história com os esportes de ação, a marca está apresentando nesta semana seus novos atletas embaixadores no Brasil.

Por aqui, passam a fazer parte do time da Vans os atletas Yanca Costa e Jasmim Avelino (surf); Carlos de Andrade (skate) e Felipe Herison (BMX). Confira o perfil dos atletas:

Yanca Costa

Data de Nascimento: 28/10/1999

Fortaleza/CE

Instagram: @yancacosta_

Evoluindo desde o seu primeiro drop ainda criança, Yanca Costa é dona de um estilo de surf de performance e progressivo, além de carregar em seu currículo o respeitado título de campeã brasileira de surf de 2020. Com apenas 10 anos de idade, a surfista cearense teve que se despedir dos amigos e planos tradicionais de futuro para se mudar com toda a família para o Rio de Janeiro atrás de oportunidades para realizar o seu maior sonho: ser uma surfista profissional.

Hoje, com 22 anos, Yanca acredita que as mulheres estão cada vez mais fortes e empoderadas: “vejo como grande exemplo os times, países ou empresas que estão sendo liderados por mulheres e, juntamente a todo esse movimento, as mulheres negras estão sendo inclusas. Fico muito feliz de viver isso e esse é só o começo da evolução da diversidade”.

Jasmim Avelino

Data de Nascimento: 30/06/1995

Rio de Janeiro/RJ

Instagram: @jasmimavelino

Celebrando a criatividade e a abordagem cultural do surf, a carioca e bicampeã brasileira de longboard, Jasmim Avelino, também é uma das responsáveis do projeto “Bailarinas do Mar”, programa de incentivo ao longboard feminino.

Motivada pelo pai e irmã - surfistas da mesma modalidade - a bióloga formada foi atraída inicialmente pelo amor da família com a natureza e assim como a dinâmica do surf, não encantada somente pelo destino, mas por toda a jornada: aventuras, viagens e momentos inesquecíveis que somente o surf proporciona.

“Através do surf, eu sempre consegui expressar quem eu realmente sou. Ele me traz liberdade, calma e conexão, é o que reflete minha personalidade. É preciso ter muito controle do que está fazendo e ao mesmo tempo deixar fluir, ser leve. O surf de longboard é arte e expressão da criatividade, uma dança, cada um deslizando no seu ritmo”, completa Jasmin.

Carlos de Andrade

Carlos de Andrade “Piolho”

Data de Nascimento: 27/08/1978

Curitiba/PR

Instagram: @carlospiolho

Local de Curitiba, Paraná, Carlos começou a andar de skate em 1987, quando morava do outro lado da rua da pista do Ambiental. Durante o trajeto diário para a escola com sua mãe, ainda criança, observava a energia no espaço e foi atraído pela diversão presente. Pediu um skate emprestado e, desde aquele dia, nunca mais deixou o carrinho de lado.

“Para ser sincero, eu não esperava que uma marca como a Vans um dia fosse me convidar pra fazer parte do time, até porque já estou com 43 anos. Fiquei muito feliz quando recebi a notícia, mas principalmente orgulhoso de poder contribuir com o que a Vans vem fazendo de resgatar a história e valorizar quem já fez e continua fazendo pelo skate brasileiro”, adiciona Carlos de Andrade, popularmente conhecido na cena como Piolho.

Felipe Herison Alves Alexandre “Manerim”

Data de Nascimento: 06/06/2000

Fortaleza/CE

Instagram: @felipemanerim

Pedalando pela primeira vez numa BMX aos 9 anos de idade, Felipe se apaixonou pela modalidade assim que construíram uma pista de esportes de ação próximo à sua casa, também na cidade de Fortaleza, Ceará.

Atraído pelo quadro diferenciando e pelas inúmeras possibilidades de manobras, Manerim também atribui o início da sua relação com o universo das duas rodas à cena: “não posso esquecer da galera, que era muito divertida e carismática. Naquela pista e com aquelas pessoas eu sempre me senti em casa”.

Para Felipe, fazer parte da Família Vans é a oficialização de uma relação natural e já estabelecida, afinal, o piloto está sempre compartilhando as pistas, viagens e campeonatos com Cauan Madona, Gustavo Balaloka e Duda Penso.

Ainda sobre a realização de integrar o time da Vans Brasil, Manerim finaliza: “a Vans representa a arte e cultura do BMX. Hoje, temos muitos novos fãs da Vans graças ao grande trabalho que a marca vem fazendo pela modalidade no Brasil e no mundo”.