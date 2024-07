Hering Kids e National Geographic lançam coleção inspirada na fauna brasileira

A Hering Kids, tradicional marca brasileira, uniu forças com a National Geographic, que faz parte da Disney, para lançar uma nova coleção de roupas infantis inspirada na biodiversidade da Floresta Amazônica. Intitulada “Meio Ambiente, Meu Ambiente”, a coleção visa despertar a conscientização ambiental entre crianças e adolescentes por meio de peças lúdicas e educativas.

A parceria entre as duas marcas surgiu de uma relação de longa data. A Hering, que já é licenciada da Disney, decidiu expandir sua colaboração para incluir a National Geographic, devido ao compromisso compartilhado com o desenvolvimento infantil e a sustentabilidade.

Mara Ronchi, head de consumer products, games & publishing da Disney Brasil, explica que a nova coleção reflete a missão da National Geographic de educar pessoas de todas as idades sobre o nosso planeta. "Foi natural colaborar com a Hering Kids para lançar a primeira coleção, considerando o posicionamento de sustentabilidade da marca", diz.

As roupas da coleção foram desenhadas para refletir a fauna amazônica, com estampas que lembram e imitam animais como arara-azul, bicho-preguiça, onça-pintada e jacaré-açu. Utilizando apenas tecidos 100% algodão e tintas ecológicas, a Hering Kids enfatiza seu compromisso com a sustentabilidade.

A criação das peças envolveu um processo meticuloso para garantir a representação mais precisa dos animais para que as crianças possam aprender sobre eles de forma divertida e educativa. "Tomamos muito cuidado para refletir as proporções corretas: padrões de pele, formatos de patas, bicos e ângulos de ilustração", explica Mara Ronchi.

Educação ambiental

Além das roupas, cada peça da coleção vem com um QR-code que direciona os clientes ao site da National Geographic, onde podem explorar conteúdos educativos sobre os biomas brasileiros.

Parte do lucro das vendas será revertida para a National Geographic Society, uma organização global sem fins lucrativos que realiza ações e projetos em prol do planeta Terra. Esta contribuição ajudará a financiar cientistas, conservacionistas, educadores e contadores de histórias que trabalham para mudar a forma como entendemos e interagimos com o nosso mundo.

A coleção está à venda em mais de 60 lojas ao redor do país e conta com 17 opções de peças 100% de algodão. Está disponíveis nos tamanhos 2 ao 14 e preços que variam de R$99 a R$239,99. Também há a opção de comprar no site da Hering Kids.