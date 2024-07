Investidor de criptomoeda meme de Biden perde US$ 8 milhões, mas "temporada de memecoins" persiste

Um trader de memecoin infeliz perdeu quase US$ 8 milhões em ativos digitais ao negociar o token Jeo Boden (BODEN) ligado ao presidente Joe Biden, enquanto outros traders esperam uma possível temporada das memecoins, ou criptomoedas meme.

Trader de memecoin perde quase US$ 8 milhões em negociação de Boden

Um trader de memecoin registrou uma perda de quase US$ 8 milhões após vender seus tokens Jupiter (JUP) para comprar no auge da memecoin Boden.

O investimento da baleia de memecoin desconhecida caiu quase 99%, de acordo com o popular trader de cripto Toby, que escreveu em uma postagem no X em 21 de julho:

"Este trader trocou US$ 8 milhões em JUP por BODEN no auge máximo de Boden. Ele então vendeu US$ 12,5 mil (0,5% do total), mas segurou o restante até agora, onde está com uma perda de cerca de 98%."

Após múltiplas negociações, o investimento inicial de US$ 8 milhões em BODEN da baleia agora vale cerca de US$ 85.000.

Quer saber todas as novidades do mercado cripto mas está sem tempo? A newsletter do Future of Money é a solução. Assine!

Observando as participações da baleia, 81% da carteira “D4PDe” contém tokens Boden, enquanto os 14% restantes são USDC da Circle e 3,7% são tokens Solana.

No auge de sua valorização, a carteira valia mais de US$ 10,8 milhões no final de abril, caindo para a marca atual de US$ 219.000, de acordo com dados da CoinStats.

As memecoins relacionadas a Biden caíram mais de 60% desde que Biden oficialmente desistiu das eleições presidenciais de 2024.

A temporada das memecoins pode estar se aproximando

Enquanto os tokens relacionados a Biden caíram drasticamente, outras memecoins estão subindo para novas máximas históricas, levando os traders a esperar uma temporada das altcoins — durante a qual muitas criptomoedas provavelmente atingirão novas máximas históricas.

Por exemplo, o token meme baseado em Ethereum Mogcoin (MOG) atingiu uma nova máxima histórica em 22 de julho, alcançando uma capitalização de mercado de mais de US$ 820 milhões, de acordo com dados do GeckoTerminal.

O token MEW está em alta de mais de 39% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 0,008126, às 14h16 UTC.

O setor mais amplo de memecoins pode estar a caminho de testemunhar a próxima fase do ciclo de alta, de acordo com o popular trader de memecoins Zack Ventura.

O trader escreveu em uma postagem no X em 22 de julho:

“Este índice mostra as principais memecoins em relação ao Bitcoin, desde dezembro de 2023. A próxima fase da temporada das memecoins está se formando.”

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok