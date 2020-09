Um bar para arremessar machados na parede: já existe em São Paulo

É um tipo de estabelecimento que muita gente só viu em seriados ou reality shows estrangeiros. À primeira vista trata-se de um bar sem nada de diferente — a não ser pela parede na qual os frequentadores podem atirar machados com toda força. O primeiro empreendimento do gênero no Brasil, a Hatchet House, fica na Vila Olímpia. Foi inaugurada em novembro do ano passado, mas, com a pandemia, pouca gente sabe que existe. Reaberta agora ao público depois de quase cinco meses fechada, a casa almeja começar do zero e cair nas graças dos paulistanos.

Por motivos óbvios, agora só 40% das mesas estão disponíveis e há farta distribuição de álcool em gel. Os machados são desinfetados de tempos em tempos, máscaras são obrigatórios nos deslocamentos e o cardápio precisa ser acessado por meio de um QR Code. O estabelecimento agora funciona das 16h às 22h, de quinta a sábado, e, aos domingos, das 15h às 21h.

O endereço dispõe de treze pistas para os arremessos de machados — sim, é um esporte. Cada uma delas comporta, no máximo, seis pessoas. Paga-se, por uma hora, 40 reais; por duas, 64 reais. Trata-se de um jogo com regras, claro, mas mesmo que não está disposto a segui-las à risca acaba se divertindo (ninguém recebe um machado em mãos sem antes se submeter a uma aula e assinar um termo de responsabilidade). Também há um espaço no qual são servidos pratos assinados pelo chef André Leiras e o bar despacha drinques e cervejas.

Hatchet House Brasil

Endereço: Rua Prof. Vahia de Abreu, 587 Vila Olímpia, São Paulo, tel. (11) 3842-6387/95699-4242.