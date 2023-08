9 restaurantes para conhecer no Itaim Bibi, em SP (com bônus para sobremesa)

Seja no café da manhã, no almoço ou no jantar, quando bate aquela fome, nada melhor do que ter próximo de você uma opção com boa comida. Se o local é daqueles que saímos satisfeitos, vale até um deslocamento só para provar. EXAME Casual fez uma seleção com nove restaurantes que você precisa conhecer na região do bairro Itaim Bibi, em São Paulo.

Na lista, há opções com cardápio de drinks, asiático, com massas, e até um local bônus para você aproveitar uma sobremesa nos dias mais quentes do ano. Confira:

Atto

Localizado na casa que pertenceu à atriz Cacilda Becker está o Atto, restaurante de comida moderna e afetiva comandado pela chef Luiza Hoffmann. Do cardápio, a sugestão é experimentar o nhoque de milhões (R$ 78,80), feito com fonduta de mascarpone, crocante de parmesão e mini milho na brasa, e a fraldinha na cerveja (R$ 108), com aligot de mandioca, legumes na brasa e farofa de pistache e castanha.

Endereço: Rua Pais de Araújo, 138, Itaim Bibi, São Paulo, SP.

Banana Café

O chef do gastrobar, Walter Queiroz, tira referências da culinária franco italiana e da brasileira, ou mesmo faz encontro das duas. Entre os destaques está o polvo à provençal (R$ 78), puxado na manteiga, ervas finas, tomate, suco de limão, batata rústica e coalhada seca. Já o bartender Willian Norberto busca trazer tons tropicais nos drinks autorais. A carta soma mais de cem opções.

Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, 198, Itaim Bibi, São Paulo, SP.

Filó Café

O grupo FTR comandado por Fernanda Campagnoli, Tomer Gelberg, Felipe Schucman, inaugura o Filó Café, no Itaim Bibi. É o terceiro empreendimento do grupo que já tem outros endereços em Pinheiros: o bar Benê e o restaurante Filó. O foco da casa com funcionamento all day, sem intervalos, é o brunch durante todo o dia. Os destaques da são os bowls, como golda (mix de folhas quinoa, rosbife, tomate, cebola roxa, cogumelos e ovo -- R$45) e as toasts, como a toast de cabra figo e Parma (queijo de cabra, geleia de figo, presunto Parma e mel apimentado -- R$45).

Endereço: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 733, Itaim Bibi, São Paulo, SP.

Locale Caffè

Sob o comando dos irmãos Gabriel e Nicholas Fullen, o Locale Caffè é um misto de bar e café típico italiano no Itaim Bibi. O ambiente se divide em dois espaços: varanda onde funciona o café a partir das 9h e salão interno, que abriga o bar. O tradicional brunch é oferecido diariamente, das 9h às 15h, pelo valor de R$129. Para acompanhar, drinks como Limoncello Spritz -- limoncello e Chardonnay gaseificado -- e La Nostra Mimosa -- Prosecco, bitter e mix de laranjas Bahia e Pera.

Rua: Manuel Guedes, 349, Itaim Bibi, São Paulo, SP.

Lolla

O Lolla combina preparações na parrilla, gastronomia italiana, que transita entre a autoral e a clássica, além de uma carta de vinhos. Sugestão da casa é experimentar Ccostela Angus defumada (R$ 120), preparada por 14 horas no pit de defumação e finalizada com salsa verde. Aposte também no tagliolini ao pomodoro e stracciatella (R$ 72), feito com massa fina artesanal, molho pomodoro e queijo stracciatella.

Endereço: Rua Manuel Guedes, 545, Itaim Bibi, São Paulo, SP.

Loup

O restaurante de cozinha contemporânea Loup, comandado pelo restaurateur Daniel Sahagoff (Cantaloup), apresenta gastronomia internacional, com receitas da Ásia e Europa. O destaque da casa vai para o risoto de cordeiro (R$ 89), feito com arroz arbóreo e cordeiro desfiado.

Endereço: Rua Dr. Mário Ferraz 528, Jardim Paulistano, São Paulo, SP.

Mauli Bowls

Inaugurado em 2018, a casa traz o conceito de alimentação saudável, sem abrir mão do prazer de comer. O cardápio oferece receitas nutritivas, leves e saudáveis, com muitos ingredientes orgânicos, incluindo opções veganas e vegetarianas. Dentre as opções está o strogonoff de frango orgânico, arroz de couve flor, proteína com molho à base de leite de aveia e batata palha assada (R$ 69).

Endereço: Rua Salvador Cardoso, 51, Itaim Bibi, São Paulo, SP.

Nakka

O Nakka tem como proposta conciliar a culinária japonesa tradicional e contemporânea. O menu foi desenvolvido pelo chef Hermes Takeda e inclui alguns destaques, como tartar especial (R$ 76), feito com salmão, vieira canadense e camarão, o Rock Shrimp Spicy (R$ 62), tempurá shissô spicy tuna (R$ 44/dupla), sushis e sashimis tradicionais, com destaque para o atum bluefin (R$ 77/dupla).

Endereço: Rua Pedroso Alvarenga, 890, Itaim Bibi, São Paulo, SP

Papaya Café

O gastrobar Papaya Café conta com uma carta de bebidas reformulada e inspirada na Costa Amalfitana. Igor Guimarães, mixologista com passagem pela Casa Europa, Ici Brasserie e Braz Trattoria, assina a carta de drinks com 18 receitas autorais. Um dos desatques é o Positano (R$ 42), preparado com Fernet branca, Lillet, shurub de figo, tônica St.Pierre, gelo, sálvia e limão desidratado.

Endereço: Rua Pedroso Alvarenga, 1051, Itaim Bibi, São Paulo, SP

Bônus – vai um docinho?

Gelateria Davvero

A gelateria artesanal italiana Davvero, comandada pelas irmãs Débora Tesoto e Suelen Ferrari, foi inaugurada em 2015. A gelateria se destaca pela produção 100% artesanal, oferecendo casquinhas à base de baunilha e uma receita exclusiva de bolacha de castanhas no topo de cada gelato. Vale experimentar os sabores pistacchio, caffe bianco e divino (seleção especial de frutas).

Endereço: Rua Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, São Paulo, SP