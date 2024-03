Três dicas culturais e três cafés para aproveitar o feriado de Páscoa

O último de Gabo

Em Agosto nos Vemos | Editora Record, com tradução de Eric Nepomuceno | 59,90 reais (Editora Record/Divulgação)

Dez anos após sua morte, o escritor colombiano Gabriel García Márquez ressurge no universo literário com o romance póstumo Em Agosto nos Vemos. Sua última obra havia sido Memória de Minhas Putas Tristes, de 2004. Agora, o enredo gira em torno de uma mulher que todo mês de agosto deixa marido e filhos em casa para viajar e experimentar seus desejos.

FILME

Violência americana

Guerra Civil | com Wagner Moura e Kirsten Dunst | 18 de abril nos cinemas

Queridinha dos lançamentos atuais, a produtora A24 apresenta o filme Guerra Civil. Wagner Moura e Kirsten Dunst interpretam jornalistas que percorrem os Estados Unidos durante uma guerra civil. O filme foi escrito e dirigido por Alex Garland, que anteriormente colaborou com a A24 com o thriller de ficção científica Ex_Machina.

MUSEU

Nomes de peso

Retrato de Mário de Andrade: homenagem à sua produção (Masp/Divulgação)

Depois de dedicar parte da programação às Histórias Indígenas e às Histórias Brasileiras, neste ano o Masp terá exposições voltadas para a diversidade LGBTQIA+ ao redor do mundo. As primeiras mostras do ano jogam luz nos trabalhos de Francis Bacon e Mário de Andrade. A exposição Francis Bacon: A Beleza da Carne ocupará o primeiro andar do museu e trará 20 obras do artista irlandês, desde suas produções iniciais até os anos 1980. Muitas obras são emprestadas de coleções particulares e museus internacionais. O título da mostra faz referência a um relato do artista que, ao se deparar com a vitrine de um açougue, fez a reflexão: “Enquanto pintor, devemos lembrar que há essa grande beleza na cor da carne. Nós, obviamente, somos carne, somos carcaças em potencial. Quando vou a um açougue, sempre penso que é surpreendente que eu não esteja lá no lugar do animal”.

Já a mostra Mário de Andrade: Duas Vidas apresenta 88 obras entre pinturas, desenhos, gravuras, esculturas e fotografias da coleção pessoal do intelectual brasileiro, a partir da perspectiva queer. “Passados quase 80 anos de sua morte, a produção intelectual de Mário de Andrade sobre música, artes visuais e arquitetura, seus romances, contos e poemas, além dos levantamentos etnográficos, foram e continuam sendo centrais para a compreensão do modernismo no Brasil e para a construção de uma ideia de brasilidade”, afirma Regina Teixeira de Barros, curadora da mostra.

MASP — Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand | Avenida Paulista, 1.578

Francis Bacon: A beleza da carne | De 22 de março a 28 de julho

Mário de Andrade: Duas vidas | De 23 de março a 9 de junho

Um lugar para BEBER CAFÉ...

...em Bogotá (Colômbia)

Antes mesmo de entrar no charmoso Tropicália Café — uma torrefatora com sede em Bogotá, especializada em café da Colômbia e dos trópicos vizinhos —, é possível sentir o aroma inconfundível. Moído na hora, o café convida você a cheirá-lo mais de perto antes do preparo.

https://www.tropicaliacoffee.com

...em Nova Orleans (Estados Unidos)

A cor amarela e o caminhão francês estão por toda parte do French Truck Coffee, cafeteria com sete unidades em Nova Orleans. Além dos bons cafés feitos com grãos de origem ou blends, é possível comprar vários souvernirs amarelos como lembrança.

https://frenchtruckcoffee.com

...em Brasília, DF (Brasil)

Em uma das esquinas da quadra 108 da Asa Norte de Brasília, encontra-se o Ernesto — uma casa especializada em cafés especiais e pães artesanais, além de torrefatora. Para acompanhar os bons cafés torrados no local, peça a pamonha doce com queijo e assada na palha de milho.

https://ernestocafesespeciais.com.br