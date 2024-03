Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no feriado de Páscoa

Entre ação e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia do documentário STEVE! (martin), sobre uma das figuras mais queridas e enigmáticas do mundo do entretenimento. Já na Netflix, estreia dos filmes O Salário do Medo e Jogo Bonito.

Descanse em Paz (Netflix)

Afogado em dívidas, um pai de família decide aproveitar uma coincidência e uma situação imprevisível para desaparecer. Depois de passar muitos anos fora do país, vivendo com uma identidade falsa, ele faz uma descoberta por acaso, que desperta a tentação irresistível de saber como estão as pessoas da cidade que ele abandonou. A dúvida se torna uma obsessão: será que uma vida inteira pode desaparecer e ser esquecida? Será que é possível recomeçar sem olhar para trás?

O Salário do Medo (Netflix)

No meio do deserto, perto de um campo de refugiados, um poço de petróleo pega fogo e coloca em risco a população. Após mandar especialistas ao local, a empresa que opera o poço descobre que só existe uma solução para evitar a catástrofe: detoná-lo com nitroglicerina em até 24 horas. Em troca de muito dinheiro, uma equipe é enviada para transportar 200 quilos de explosivos por 800 quilômetros em dois caminhões.

A equipe agora tem menos de 20 horas para chegar ao poço de petróleo, atravessando áreas dominadas por rebeldes armados e campos minados, além de dirigir dois caminhões repletos de explosivos em um terreno acidentado. Começa a corrida contra o tempo.

Jogo Bonito (Netflix)

Mal (Bill Nighy, Viver, Questão de Tempo) comanda o time de futebol de pessoas em situação de rua na Inglaterra, e leva seus jogadores para Roma com a esperança de que eles conquistem o título de campeões da Copa do Mundo dos Sem-Teto.

Na última hora, ele decide levar o talentoso atacante Vinny (Micheal Ward, Império da Luz, The Book of Clarence), que representa uma chance real de vitória para o time, desde que consiga enfrentar os fantasmas do próprio passado e entrar de cabeça nesse desafio.

Com apoio da Copa do Mundo dos Sem-Teto, Jogo Bonito é um filme sobre segundas chances, em que times de pessoas em situação de rua do mundo todo vão descobrir que todos os caminhos levam à Roma (e, quem sabe, à vitória).

Steve! (martin) (Apple TV+)

Steve Martin é uma das figuras mais queridas e enigmáticas do mundo do entretenimento. Por meio de imagens inéditas e depoimentos de Martin e convidados especiais, a produção mergulha na extraordinária história do comediante a partir de dois pontos de vista distintos: a primeira parte narra as lutas iniciais de Martin e a sua ascensão meteórica para revolucionar a comédia stand-up antes de partir para outros tipos de humor, aos 35 anos. A segunda parte concentra-se nos dias de hoje, com sua carreira de sucesso, apresentando a transformação que o levou à felicidade na sua arte e na sua vida pessoal.

Desejos S.A. (Star+)

A cada episódio, um cliente, movido por desejos mais fortes que a razão, contrata os serviços da Desejos S.A., uma empresa misteriosa que se compromete a atender a qualquer solicitação sob o lema de "O que você quiser, quando quiser". Em troca da vontade prontamente atendida, além de uma tarifa simbólica, existe uma contrapartida: participar do pedido de outro consumidor quando requisitado. Se não aceitar essa parte importantíssima do pacto, poderá sofrer consequências muito graves. Mas o problema é que nem todos os desejos são realizados como se imaginava, e nem sempre com o resultado esperado. Assim, esses protagonistas são obrigados a realizar trabalhos que jamais aceitariam em outro contexto e se cruzam nos diferentes episódios em uma teia sinistra, da qual é impossível escapar.