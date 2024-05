Toque fashion: Aramis lança colaboração com Alexandre Herchcovitch

De um lado está um dos principais criativos de moda do país. Do outro, uma das maiores marcas de roupa voltada para o público masculino. A nova coleção da Aramis assinada por Alexandre Herchcovitch é isso, um toque de irreverência a uma grande varejista do setor.

São 20 peças que vão de camisetas a jaquetas. As modelagens são mais amplas e a paleta de cores fica entre branco, preto, cinza, azul-marinho e bege. A assinatura do estilista aparece nas bainhas largas e, literalmente, nos bolsos de trás dos jeans de lavagem mais bruta.

A coleção se chama Aramis x Herchcovitch;Alexandre e o logo mistura as identidades das duas marcas. A ideia é mais apontar um posicionamento e fazer barulho do que vender em quantidade. São poucas peças e a coleção estará apenas em algumas lojas selecionadas e no e-commerce.

Para quem acompanha moda masculina, a collab de agora não é uma surpresa total. A Aramis vem se reinventando nos anos mais recentes, trazendo uma proposta mais alinhada às tendências globais, com modelagens mais amplas e muito conforto, mesmo na alfaiataria, como ficou evidente na coleção inverno deste ano.

“O cara mais cool da sala”

Para Richard Stad, CEO da Aramis, uma das motivações em uma collab é explorar territórios onde uma marca não tem tanto reconhecimento. “Estamos fazendo um convite para os consumidores conhecerem a Aramis através do olhar do Alexandre”, disse, durante apresentação da coleção paa convidados.

A ideia não é parar nessa coleção. “É uma espécie de porta de entrada para novos públicos, para quem gosta do Alexandre vir conhecer a collab e, automaticamente, acompanhar toda a evolução da Aramis. Isso está acontecendo no momento certo, em que estamos conseguindo trazer mais informação de moda para os nossos produtos.”

Stad não acha que a collab vá afastar o consumidor mais tradicional, que quer apenas um costume bem cortado. Segundo ele, a base de novos clientes aumentou em 50% no último ano. “Queremos ser o cara mais cool da sala, mas não queremos sair da sala”, afirma.

Inputs da equipe comercial da Aramis

Alexandre Herchcovitch tem experiência em colaborações. Nas últimas três décadas, seu nome estampou de isqueiros a toalhas de banho, em parcerias com marcas que vão dos sapatos da CNS ao mobiliário da Tok Stok.

“Faço colaborações desde 1999, com muitas marcas. Eu adoro, você entra no universo da outra empresa, entende o mercado, o cliente, imprime seu trabalho de maneira sutil ou mais explícita, de acordo com a estratégia”, conta o estilista.

A parceria com a Aramis começou a ser desenhada há um ano e meio. “Quanto maior a empresa, mais complexo é o trabalho. No meu ateliê eu consigo fazer uma roupa de um dia para o outro. Mas a Aramis precisa abastecer centenas de pontos de venda”, diz.

Segundo Herchcovitch, a collab de agora é uma oportunidade do público da Aramis entrar em contato com o seu design, e também do seu cliente entrar em uma loja da Aramis. A direção criativa dessa coleção foi toda dele. “Mas tive muitos inputs do comercial, não conheço a operação, o consumidor final. Fiquei muito feliz com o resultado final.”

As peças da collab custarão de R$ 399 a R$ 2.399. A coleção estará à venda em 14 lojas próprias e 65 franquias, além de e-commerce e multimarcas, a partir de 14 de maio.