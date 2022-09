Tok&Stok anuncia cadeira do Pacaembu autografada por Pelé

No final de julho, a loja de móveis Tok&Stok, anunciou que venderia as antigas cadeiras do estádio do Pacaembu em parceria com a Allegra Pacaembu, concessionária que assumiu a gestão do estádio, em uma ação filantrópica.

Agora, a varejista realiza um último leilão beneficente que, desta vez, conta com modelos autografados por grandes astros do futebol.

Pelé, Pepe, Marcos, Raí, Casagrande, Formiga, Zetti, Caio e Elano assinaram as peças que estão expostas na loja da marca, no bairro de Pinheiros, em São Paulo.

Os lances ficarão disponíveis no dia 5 de setembro, às 16h30, e começam no valor de quatro mil reais.

Após o encerramento, uma live do leiloeiro Roberto de Magalhães Gouvêa encerra a campanha e 100% do lucro obtido será doado para as Fundações Pelé e Gol de Letra, organizações sem fins lucrativos, que contribuem com a educação de crianças e jovens de comunidades socialmente vulneráveis.

Além disso, no site e aplicativo da Tok&Stok estão disponíveis o último lote das cadeiras não autografadas. São pouco menos de 100 peças numeradas em dois modelos, com preços que variam entre R$1.499 a R$1.799.

A campanha, que é sucesso de público, tem o objetivo dar um novo propósito e reutilizar as peças e materiais que seriam descartados com as obras no estádio do Pacaembu, mantendo ou até mesmo elevando a qualidade do produto original. Por esta razão, as cadeiras são exclusivas e únicas.