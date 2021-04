Tiffany & Co. lança sua primeira coleção de alianças masculinas

Os diamantes são eternos tanto para as mulheres, quanto para os homens. Com isto em mente, a Tiffany & Co lança seu primeiro anel de noivado solitário masculino, com exclusividade à Casual.

O The Charles Tiffany Setting, foi nomeado a partir de Charles Lewis Tiffany, fundador da marca, que em 1886 cativou os apaixonados ao redor do mundo ao introduzir o anel de noivado solitário com diamante para mulheres, o Tiffany Setting. Seguindo os passos do icônico anel feminino, o The Charles Tiffany Setting homenageia o legado da joalheria, proporcionando novas tradições que celebram histórias de amor e confirmam os compromissos entre as pessoas.

O primeiro design de anel de noivado com diamante da marca desenhado para homens é um modelo moderno da aliança tradicional de casamento. Lembrando uma silhueta de um sinete, os designs de platina e titânio possuem um perfil contemporâneo com um diamante no centro.

O primeiro lançamento do anel está disponível em diamantes redondos brilhantes com lapidação esmeralda de até 5 quilates e banda de ponta de faca aerodinâmica, inspirada pelo icônico Tiffany Setting. Já os estilos com diamante de corte esmeralda apresentam bordas chanfradas.

Com a rastreabilidade dos diamantes, a joalheria mantém sua transparência quanto à cadeia de fornecimento. A região ou país de origem desse diamante, juntamente com onde ele foi lapidado e polido, são informações que estarão disponíveis com qualquer profissional de vendas, bem como impressos no Certificado de Diamante da Tiffany. Com o lançamento do anel de noivado, os homens também poderão celebrar e homenagear o amor com um diamante Tiffany.

