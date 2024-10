Temporada de cruzeiros no Rio de Janeiro: são esperados mais de 300 mil turistas até 2025

Neste domingo, 27, chega à cidade o primeiro navio de cruzeiro, o World Navigator, com 200 passageiros e 30 tripulantes.

Até abril do ano que vem, o Pier Mauá, no Centro do Rio de Janeiro, deve receber 41 navios, sendo 30 internacionais e 11 nacionais. São esperados 323 mil turistas durante a temporada de cruzeiros, que começa neste domingo. Entre os destaques da temporada estão os navios de cabotagem como o MSC Seaview, MSC Poesia, MSC Orchestra, Costa Favolosa e Costa Pacifica, que farão escalas regulares no Rio.

O maior navio de cruzeiros da história a navegar no Brasil, o MSC Grandiosa, fará duas escalas no Porto do Rio: a primeira em 5 de dezembro de 2024 e a segunda em 6 de abril de 2025. O período do Carnaval também será movimentado, com a chegada de cinco navios no domingo e na segunda-feira, e quatro na terça-feira.

Destaques dessa temporada

Na temporada 2024/2025, um dos principais atrativos será a grande variedade de navios que passarão pelo Pier Mauá. Entre eles, estarão embarcações de expedição, de luxo e internacionais, incluindo dois navios da Princess Cruises. Após aproximadamente cinco anos fora do Brasil, a companhia retorna ao Pier Mauá com o Sapphire Princess e o Majestic Princess. Ambas são de grande porte e farão sua estreia no Rio de Janeiro, com escalas que incluem pernoites no final de novembro e início de janeiro, respectivamente.

Em fevereiro, a Cunard Line também retorna ao Pier Mauá após cinco anos. Com uma história de 190 anos, essa renomada companhia britânica trará o Queen Victoria, que tem capacidade para cerca de 2.500 passageiros.

O Pier Mauá também receberá o novo Silver Ray, da Silversea. Este navio, que realiza cruzeiros de alto padrão, é considerado um dos mais luxuosos do mundo, com um projeto voltado para a sustentabilidade.

Além disso, a temporada marca o retorno da Fred. Olsen Cruise Lines ao Brasil. Após anos de ausência, a companhia trará ao Rio de Janeiro o Bolette, um de seus mais novos navios.

Para esta temporada, o armazém 5, utilizado para bagagens, foi completamente reformado e climatizado, proporcionando maior conforto e eficiência no atendimento aos passageiros, garantindo uma experiência ainda mais agradável e segura para os turistas que desembarcam na cidade.

Recentemente o Porto do Rio foi premiado em duas categorias do Krooze Awards 2024, o Oscar dos cruzeiros: Melhores Portos de Embarque, ao lado dos portos de Itajaí e Santos, e Melhores Escalas, junto com Búzios e Balneário Camboriú.

O diretor-presidente da PortosRio, Francisco Martins, destaca a importância dos recentes avanços no porto:

“O Porto do Rio de Janeiro combina uma infraestrutura moderna, atrativos turísticos e um alto nível de segurança, atendendo aos padrões internacionais. Com os novos investimentos em acessos aquaviários e retroáreas, estamos preparados para continuar crescendo, gerando empregos e impulsionando o desenvolvimento da cidade”.

A temporada 2023/2024, considerada a mais longa dos últimos 10 anos, registrou 37 navios e 119 atracações. Neste período, 467.986 passageiros, entre embarques, desembarques e trânsito, passaram pelo porto carioca.