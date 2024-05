Taste São Paulo Festival apresenta pratos de chefs premiados a partir de R$ 20

O Taste Festivals é um evento internacional que acontece em Londres, Dublin, Paris, Milão, Roma, Amsterdã, Atenas, Dubai, Abu Dhabi, Riade e São Paulo, onde a paixão pela gastronomia é uma marca registrada.

Com início nessa sexta-feira, 24, o Taste São Paulo Festival segue pelos dias 25, 26 e 31 de maio e 1, 2 e 7, 8 e 9 de junho (sextas-feiras aos domingos) no Parque Villa-Lobos.

Os estabelecimentos mais apreciados pelo público do festival e os que participam pela primeira vez, com a proposta de unir clássicos a novidades; cozinha brasileira a cozinhas internacionais; propostas que vão do fine dining a conceitos mais despojados.

São eles: Abaru, Aizomê, Animus, Banzeiro, Bráz Trattoria, Caramelo, Carole Crema, Casa Rios, Chez Claude, Da Quebrada, Emiliano, Fasano, Komah, La Cura, Le Jazz, Los Dos Taqueria, Mapu, Migraflix, Mocotó, NB Steak, Nosh, Organicamente Rango, Ototo, Preto, Riso.E.Ria + Nelita + Mag Market, Ristorantino, Tasca da Esquina, Trattorita Evvai. E, entre os bares de coquetéis, Astor, Guarita e Bar do Mocotó.

Telma Shiraishi, do Aizomê: um dos destaques da culinária japonesa no Brasil terá sua cozinha no evento. (Rafael Salvador/Divulgação)

Cada restaurante oferece pelo menos quatro pratos em porções que permitem provar mais de uma opção, sendo três deles parte do cardápio fixo das casas e um pensado e preparado exclusivamente para o Taste São Paulo Festival. A proposta do festival é oferecer porções menores para que o público possa provar mais delícias, incluindo opções vegetarianas e veganas. Os preços dos pratos variam de R$ 20 a R$ 55.

São mais de 100 opções de pratos, entre entradas, principais e sobremesas; drinques e vinhos, e além dos pratos exclusivos, não faltarão os consagrados e preferidos pelo público das outras edições como: tiramisù do Fasano, doces clássicos e novidades da Carole Crema, o dadinho de tapioca do Mocotó, porchetta e o imbatível Steak NB, pizzas clássicas variadas, coxinha da Casa Rios, pizza da Trattorita Evvai, coquetéis e drinques, entre outros.

A edição brasileira do Taste tem conquistado o público a cada ano. Destaque para as aulas gratuitas e palestras com chefs renomados como Rita Lobo, Rodrigo Oliveira, Telma Shiraishi, Carole Crema, Claude Troisgros, Mike Johnson, Tia Nice, entre outros, que ocorrem nos espaços de conhecimento, mediante a inscrição que pode ser feita 30 minutos antes da aula.

São mais de 120 aulas onde os apaixonados por gastronomia podem preparar seu próprio prato, aprender diversas receitas, dicas de temperos e especiarias dos chefs e degustar. Também aprendem a harmonizar vinhos e pratos, preparar entradas, sobremesas, drinques.

Os ingressos custam a partir de R$ 65.

Confira a programação dos dias 24 a 26 de maio

Sexta-feira, 24

Programação e horário

18h: Baden Baden: Harmonização de Cervejas e Queijos com Baden Baden & Faixa Azul.

18h30: Henrique Schoendorfer, do Ristorantino: Piadina romana com bresaola e limone caviale.

18h30: Leo Bahiens: Moqueca de caju grelhado.

19h: Grand Cru: DESBRAVANDO A AMÉRICA DO SUL, com a sommelière Rafaela Reis.

21h: Grand Cru: CONHECENDO REGIÕES CLÁSSICAS DA EUROPA, com a sommelière Rafaela Reis.

21h30: Zenir Dalla Costa by SENAC: Espetos das Arábias: Michuis, um festim de Sabores.

21h30: Lucas Corazza: Mousse de chocolate perfeita.

Sábado, 25

13h: Aula Especial Barilla: Risoni Risotado de Espinafre com Gorgonzola e Amêndoas laminadas tostadas.

13h: Fabbri: A importância de um garnish comestível na hora da produção de um drinque

13h30: Tia Nice, Thiago Vinicius e Cátia: Fundo nosso Quintal: PANCs da Roça Baobá com Pernil de Cordeiro temperado no vinho Branco.

14h: Baden Baden: Harmonização de Cervejas e Queijos com Baden Baden & Faixa Azul.

14h30: Rita Lobo by Electrolux: Palestra: Comida de verdade.

15h: Chef Telma Shiraishi, do Aizomê: O melhor do atum, na brasa

15h: Grand Cru: VINHOS CHAVES PARA SE TER EM CASA, com a sommelière Rafaela Reis.

15h30 Rita Lobo by Electrolux: Cozinhando com airfryer

16h: Nespresso: Negroni de Café.

16h30: Chef Janaína Torres by Santander, alegrando sua família com a comida do Dia a Dia.

17h: Chef Bruno Mencacci by VIGOR Grego: Wrap de iogurte grego com molho de tzatziki e salmão defumado.

17h: Grand Cru: DESBRAVANDO A AMÉRICA DO SUL, com a sommelière Rafaela Reis.

18h: Chefs Hamilton Sodré e Bruno Mencacci by Faixa Azul: Chorizo com Gorgonzola e Batata Assada com Gruyere.

18h: Baden Baden: Harmonização de Cervejas e Queijos com Baden Baden & Faixa Azul.

18h30: Chef Vânia Krekniski, do Limoeiro: Carne de onça, um clássico curitibano.

19h: Faixa Azul: Rachel Ferraz – Harmonização de Vinhos e Queijos Faixa Azul – Tema Agridoce.

19h30: Chef Rodrigo Freire, do Preto Cozinha: Baião com toque de brasa e defumação.

20h: Ana Beloto (Azeitóloga) by Andorinha: Versatilidade dos Azeites e seus usos nas receitas.

21h: Chefs Bruno Mencacci e Hamilton Sodré by Faixa Azul: Raviolone de Gema e Brie.

21h30: Marcos Baldassari, da MB Burger: Burger sem mistério: Da criação do blend ao grelhado perfeito.

21h30: Grand Cru: CONHECENDO REGIÕES CLÁSSICAS DA EUROPA, com a sommelière Rafaela Reis.

Domingo, 26

12h30: Chef Ju Ferraz by Granado: Sorvetes Granado.

13h: Baden Baden: Harmonização de Cervejas e Queijos com Baden Baden & Faixa Azul.

13h30: Chef Onildo Rocha, do Abaru: Rubacão na brasa.

14h: Laura Miranda: Crudo, ao estilo da Laura.

14h: Grand Cru: VINHOS CHAVES PARA SE TER EM CASA, com a sommelière Rafaela Reis.

15h: Chef Pedro Frade e Ana Beloto (Azeitóloga): Criando uma sobremesa com azeite.

15h: Nespresso: Negroni de Café.

15h30: Chef Izabela Dolabela by Campari: Tiramisù.

16h: Grand Cru: DESBRAVANDO A AMÉRICA DO SUL, com a sommelière Rafaela Reis.

16h30: Aula Especial Barilla: Risoni Risotado de Frutos do Mar.

17h: Chef Camila Arguello by Meliá INNSiDE Itaim: Arte na Brasa: Mini Hambúrguer Artesanal da Chef.

17h: Rio Quente Resorts e Pimenta Mendez apresentam os sabores de Goiás em forma de drinques surpreendentes.

18h30: Gabriel Bernardes, do Downlicia: Palha italiana.

18h30: Chef Luca Gozzani, do Fasano: Arrosto infilato.

18h30: Grand Cru: CONHECENDO REGIÕES CLÁSSICAS DA EUROPA, com a sommelière Rafaela Reis.

Serviço – Taste São Paulo Festival 2024

Datas: 24, 25, 26 e 31 de maio e 1, 2 e 7, 8 e 9 de junho (sextas-feiras aos domingos)

Local: Parque Villa-Lobos

Endereço: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo

Horários: Sextas-feiras – 17h às 23h

Sábados - duas sessões – 12h às 23h (Taste Sunset – 18h às 23h)

Domingos - Sessões únicas - das 12h às 20h

Informações: https://brasil.tastefestivals.com/