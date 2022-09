Tan Tan é eleito melhor bar brasileiro pela The World's 50 Best Bars 2022

Eis que o Tan Tan Noodle Bar, considerado o melhor bar do Brasil pela votação da CASUAL Exame, também recebeu reconhecimento internacional: o empreendimento foi citado na tradicional lista The World's 50 Best Bars 2022 e aparece como único brasileiro do ranking. Quando comparado ao ano anterior, ainda melhorou a colocação – passou de 87ª para 62ª posição global.

VEJA TAMBÉM

Com forte inspiração nos izakayas, como são chamados os tradicionais bares japoneses que focam tanto na comida como na carta de bebidas, o Tan Tan aposta nos drinks criados em conjunto pelo próprio restaurateur Thiago Bañares e pelo bartender Alex Mesquita para conquistar os clientes. Prova disso são as receitas autorais com yuzu, gergelim e shissô de Herb*ball e Dragon Milk.

Também há protagonismo da cozinha e para muito além dos famosos noodles, que fazem parte do cardápio em versões com frango e com bok choy. Tanto que sanduíches, entradinhas e o badalado kimchi — espécie de conserva de acelga fermentada da Coreia do Sul – fazem sucesso por lá. Para completar, a decoração moderna e intimista dá o toque final para essa experiência.

Com júri que vai desde jornalistas até especialistas independentes, a premiação segue a fórmula de sucesso do The World's 50 Best Restaurants, tido como uma das principais referências no setor de gastronomia. Considerando somente bares citados de 51º até o 100º, a lista traz estabelecimentos de 32 cidades e 15 estreantes. E o ranking completo será revelado dia 4 de outubro.

Restaurantes brasileiros premiados

Ainda falando do ranking com melhores do mundo (só que, desta vez, para restaurantes), foram nomeados outros quatro brasileiros: D.O.M., do chef Alex Atala, que está na 53ª colocação; seguido por Evvai, comandado por Luiz Filipe Souza, em 67º lugar; Lasai, do chef Rafael Costa e Silva, em 78º lugar; e o Maní, da chef Helena Rizzo, com a 96ª posição.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.