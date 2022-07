4 restaurantes brasileiros estão na lista do World's 50 Best Restaurants 51º a 100º de 2022

The World's 50 Best Restaurants 2022, patrocinado pela S Pellegrino & Acqua Panna, revelou hoje a lista de restaurantes classificados de 51º a 100º, antecedendo a cerimônia de premiação anual, que será realizada na segunda-feira, 18 de julho em Londres.

A lista anual é criada por um painel de votação equilibrado em termos de gênero, formado por mais de 1.080 autoridades independentes no mundo da gastronomia, de renomados chefs internacionais e jornalistas da área de alimentação até gastrônomos viajantes.

A classificação estendida é criada a partir do mesmo processo de votação do The World's 50 Best Restaurants e destaca estabelecimentos de hospitalidade em todo o mundo.

A lista 51-100 inclui 20 novas inscrições de 15 cidades diferentes, da Cidade do México a Melbourne

A lista 51-100 inclui restaurantes de 22 territórios em seis continentes

Fazem parte desta lista 14 estabelecimentos da Ásia, 13 da Europa, 11 da América do Norte, dois do Oriente Médio, dois da África, um da Oceania e sete da América do Sul

Foram adicionados restaurantes de cinco novos destinos, incluindo Argentina, China (Continental), Alemanha, Singapura e Emirados Árabes Unidos, em comparação com a lista 51-100 do ano passado

A nova entrada com a melhor classificação na lista 51-100 é o Trèsind Studio, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, classificado número 57

No ranking estendido deste ano, a Ásia tem 14 inscrições de sete cidades, incluindo dois restaurantes de Tóquio, sendo o Sazenka (número 59) e o Sézanne, uma nova entrada (número 82).

Há duas novas entradas dos Emirados Árabes Unidos: Trèsind Studio (número 57) e Orfali Bros Bistro (número 87), ambos em Dubai Entre outras novas entradas estão dois da Cidade do México representados por Rosetta (número 60) e Máximo Bistrot (número 89), bem como três restaurantes da França: Table by Bruno Verjus (número 77), em Paris, AM par Alexandre Mazzia (número 80), em Marselha, recentemente nomeado o vencedor do American Express One To Watch, e Flocons de Sel (número 99), em Megève.

Os restaurantes brasileiros que aparecem na lista são D.O.M, do chef Alex Atala (número 53), Evvai, comandado por Luiz Filipe Souza (número 67), Lasai, do chef Rafael Costa e Silva (número 78) e o Maní, comandado pela chef Helena Rizzo (número 96).

William Drew, Director of Content for The World's 50 Best Restaurants, disse: "Estamos entusiasmados em ver 20 novas entradas se juntarem à lista estendida. É maravilhoso celebrar uma ampla gama de restaurantes e as equipes por trás deles, à medida que o cenário gastronômico continua a se recuperar e reconstruir após os enormes desafios enfrentados durante a pandemia."

O The World 's 50 Best Restaurants 2022 será transmitido ao vivo na página do 50 Best no Facebook e no canal do YouTube a partir das 20h30 (horário do Reino Unido) em 18 de julho.

