TAG Heuer Formula 1 tem cores brilhantes inspiradas em carros de corrida

A relojoeira de luxo suíça TAG Heuer está agitando a coleção TAG Heuer Fórmula 1 com três modelos elegantes em cores modernas e energéticas que evocam as pistas de corrida: verde, amarelo e vermelho.

Esses relógios esportivos de quartzo capturam autenticamente o espírito das primeiras peças de Fórmula 1 da TAG Heuer da década de 1980, que foram celebradas por suas cores frias e personalidade. Eles se destacarão imediatamente no pulso dos amantes da relojoaria ousada que misturam habilmente alto desempenho e estilo ousado.

Verde, amarelo e vermelho são as cores do automobilismo há décadas, eles carregam o legado das cores do carro de corrida estabelecidas no período entre guerras e que indicavam a nação de origem do carro, seu piloto ou sua equipe: British Racing verde, amarelo e ouro, vermelho italiano Rosso Corsa e muito mais. Essas cores tradicionais dominaram oficialmente a pista até a década de 1970, mas ainda são onipresentes hoje nas bandeiras, luzes, marcações de pista, uniformes de equipe compõem a paleta deste esporte.

A caixa de 43mm é feita em aço inoxidável escovado com botões às 2 e 4 horas e uma luneta de escala de taquímetro fixa em aço PVD preto forte com numerais. O fundo da caixa de aço aparafusado revela um motivo de bandeira quadriculada, sinal de uma corrida concluída com sucesso.

A caixa abriga um mostrador escovado com raios de sol luminosos com três subcontadores de cronógrafo “azurage” que adicionam textura, profundidade e efeitos de luz. A janela de data angular está posicionada às 4 horas e os ponteiros e índices contrastantes são revestidos com Super-LumiNova branco para excelente legibilidade em alta velocidade. Com sua pulseira de borracha simplificada e texturizada, TAG Heuer Formula 1 Cronograph está pronto para usos de alta intensidade; seu tom vívido combina perfeitamente com o mostrador e completa a aparência brilhante e colorida.

Cada peça colorida apresenta detalhes diferentes. Na edição verde, os índices e ponteiros são pretos com Super-LumiNova branco, o ponteiro central é lacado a branco e os subcontadores do cronógrafo estão circulados em vermelho.

Na edição amarela, os índices são pretos com Super-LumiNova branco, os ponteiros das horas e minutos são pretos e o ponteiro central é lacado a vermelho.

E para a edição vermelha, os ponteiros e índices são banhados a ródio com Super-LumiNova branco, o ponteiro central é lacado a branco e os subcontadores do cronógrafo são circulados em branco.

O novo TAG Heuer Formula 1 Chronograph estará disponível a partir de setembro de 2022 nas boutiques TAG Heuer, nos sites de comércio eletrônico da marca e em parceiros de varejo selecionados.

