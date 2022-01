Succession: série da HBO é a única indicada em categoria de Melhor Direção

Não há dúvidas: Succession irá ganhar o prêmio de Melhor Direção em Série Dramática este ano. Isso porque ela é a única concorrente dessa categoria do 74º Directors Guild TV Awards, premiação que homenageia a direção em filmes, documentários e televisão.

A série de sucesso da HBO recebeu as cinco indicações na categoria de Drama, fazendo história antes mesmo da cerimônia ser realizada. Todos os episódios são da terceira temporada do seriado, que já vem levando diversos prêmios e indicações.

Na categoria de Melhor Direção em Série de Comédia, Ted Lasso liderou com três das cinco indicações. A série da Apple TV+ irá competir com episódios de Hacks e The White Lotus, ambos da HBO.

O evento está marcado para 12 de março de 2022. Veja a lista dos indicados:

Melhor Direção em Série Dramática

KEVIN BRAY: Succession, “Retired Janitors of Idaho” (HBO)

MARK MYLOD: Succession, “All the Bells Say” (HBO)

ANDRIJ PAREKH: Succession, “What It Takes” (HBO)

ROBERT PULCINI & SHARI SPRINGER BERMAN: Succession, “Lion in the Meadow” (HBO)

LORENE SCAFARIA: Succession, “Too Much Birthday” (HBO)

Melhor Direção em Série de Comédia

LUCIA ANIELLO: Hacks, “There Is No Line” (HBO Max)

MJ DELANEY: Ted Lasso, “No Weddings and a Funeral” (Apple TV+)

ERICA DUNTON: Ted Lasso, “Rainbow” (Apple+)

SAM JONES: Ted Lasso, “Beard After Hours” (Apple TV+)

MIKE WHITE: The White Lotus, “Mysterious Monkeys” (HBO)

Melhor Direção em Filmes para Televisão e Minisséries

BARRY JENKINS: The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

BARRY LEVINSON: Dopesick, “First Bottle” (Hulu)

HIRO MURAI: Station Eleven, “Wheel of Fire” (HBO Max)

DANNY STRONG: Dopesick, “The People vs. Purdue Pharma” (Hulu)

CRAIG ZOBEL: Mare of Easttown (HBO)

