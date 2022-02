"White Lotus" à italiana: tudo sobre a 2ª temporada da série da HBO

O sucesso da HBO, White Lotus, lançado em 2021, terá uma segunda temporada. Com a primeira parte filmada no Havaí, a sequência será ambientada em um resort na Itália.

Segundo o site Variety, mais uma vez a rede de hotéis Four Seasons Hotel será batizada pela rede fictícia de hotéis White Lotus. A primeira temporada foi filmada no Four Seasons Resort Maui. Já a segunda temporada será filmada no Four Seasons San Domenico Palace, na cidade turística siciliana de Taormina.

Segundo o site do San Domenico Palace, o hotel está fechado para os hóspedes até 1º de abril.

Inaugurado como unidade da rede Four Seasons em julho do ano passado, o edifício do século 14 já foi um convento religioso e se tornou um hotel apenas no século 19.

Atualmente, afrescos e relíquias do convento ainda fazem parte da decoração. Porém, o hotel tem infraestrutura moderna, como três restaurantes, academia, piscina com borda infinita com vista para o mar e um spa.

Segundo o site americano, os atores que interpretarão os hóspedes serão Michael Imperioli (The Sopranos), Adam DiMarco (The Order), F. Murray Abraham (O Grande Hotel Budapest), Haley Lu Richardson (Fragmentado), Tom Hollander (King’s Man: A Origem) e Audrey Plaza (Parks And Recreation).

No novo enredo, Imperioli será Dominic Di Grasso, que viajará para o resort idílico com Bert Di Grasso (Abraham), seu pai, e o filho (DiMarco). Outros personagens são Harper Spiller (Plaza), de férias com o marido e amigos, Quentin (Hollander), um inglês viajando com amigos e sobrinho. Já Richardson interpretará Portia, uma jovem viajando com seu chefe.

Em entrevista à Variety, Plaza disse estar empolgada em trabalhar com o diretor Mike White. “Eu era fã da primeira temporada, mas mais importante, eu era um grande fã de Mike White. Então, estou muito animada para trabalhar com ele”, acrescentou Plaza. “Estou muito honrada por estar nesta série de televisão e espero não decepcionar todo mundo. Parece que todo mundo assistiu à série.”

O único personagem da primeira temporada que participará da sequência será Tanya McQuoid, a milionária em luto interpretada por Jennifer Coolidge.