Stellantis muda produção da Titano para Argentina e cria hub de picapes para abastecer o Brasil

O mercado de picapes no Brasil representa cerca de 15% do total de veículos vendidos, e essa participação pode crescer ainda mais. Modelos como a Fiat Strada continuam a ser os mais vendidos no país, o que reflete a força do segmento, um dos mais rentáveis para a indústria automotiva.

De olho nesse potencial, a Stellantis (grupo automotivo que controla marcas como Fiat, Peugeot, Ram, Citroën e Jeep) decidiu realocar a produção da picape Fiat Titano do Uruguai para a Argentina, criando um hub de picapes com foco no mercado brasileiro. Essa decisão faz parte de uma estratégia mais ampla da montadora para reforçar sua atuação no setor e otimizar sua produção na América do Sul.

A planta de Córdoba terá capacidade para produzir 45.000 Titanos por ano e será transformada em um hub de picapes, com o objetivo de expandir as exportações para o Brasil e outros mercados da região. Além da produção da Fiat Titano, a fábrica contará com novos motores e componentes, permitindo maior integração local, o que ajudará a fortalecer a produção e reduzir os custos. A novidade faz parte de um plano de investimento da montadora de R$ 2 bilhões até 2030.

Mudanças na produção da Fiat Titano

A Fiat Titano foi escolhida como o modelo inaugural da nova estratégia da Stellantis para a Argentina. Com foco no mercado brasileiro, cerca de 50% da produção da picape será exportada para o Brasil. Segundo Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul, a decisão de transformar Córdoba em um hub de picapes foi baseada na experiência da planta e na alta demanda por picapes na região.

"Teremos uma nova família de carros que começa com a Fiat Titano", afirma o executivo. A produção teve início na semana passada, e os primeiros carros da nova fábrica devem chegar ao Brasil nos próximos meses. Além disso, a picape passará por reformulações estruturais para se adaptar melhor ao gosto do público brasileiro.

A Stellantis também planeja iniciar a produção de motores no Polo Automotivo de Córdoba, com a fabricação do motor MultiJet 2.2, que será inicialmente importado, mas deverá ser produzido localmente a partir de 2027.

O Brasil como centro estratégico de picapes

O Brasil é um mercado estratégico para a montadora, que já possui modelos de sucesso como a Strada, a Toro e a Rampage. De acordo com Cappellano, a Stellantis vai manter a produção desses carros no Brasil.

"O foco da Stellantis é garantir que a produção de picapes no Brasil continue sem interrupções", afirma Cappellano, reafirmando o compromisso da empresa com o mercado brasileiro e a continuidade de seus planos de expansão na região.