'Space Jam 2' bate 'Viúva Negra' em vitória surpreendente nas bilheterias

O Esquadrão Tunes reinou nas bilheterias de cinema neste fim de semana. Em uma vitória surpreendente, "Space Jam: Um Novo Legado", que une LeBron James aos personagens animados da Looney Tunes, estreou arrematando 31,6 milhões de dólares em ingressos.

A estreia de "Space Jam 2" foi melhor que o esperado e fez com que o campeão da semana passada, “Viúva Negra”, da Disney e da Marvel, caísse para a segunda posição nas bilheterias, com 25 milhões de dólares.

Os críticos rejeitaram “Space Jam: Um Novo Legado" (ele tem uma média desoladora de 31% no site especializado Rotten Tomatoes), mas o público parece ter gostado do filme, dando uma nota "A-" no CinemaScore. "Space Jam 2" foi exibido em 3.965 cinemas na América do Norte e está disponível no HBO Max sem custo extra para assinantes.

"Escape Room 2: Tensão Máxima", da Sony, estreou em terceiro lugar, arrecadando 8,4 milhões de dólares em 2.815 locais de exibição. Embora o resultado esteja em linha com as expectativas da indústria, é significativamente menor que a estreia de seu antecessor, "Escape Room", que arrecadou 18 milhões de dólares na estreia em 2019 e 57 milhões de dólares no total. A produção da sequência custou 15 milhões de dólares, mais do que os 9 milhões de dólares do primeiro filme.

Em quarto lugar, a Velozes e Furiosos 9, da Universal, conquistou 7,6 milhões de dólares na quarta semana após o lançamento, levando a bilheteria a 154 milhões de dólares nos Estados Unidos. Outro título da Universal, "O Poderoso Chefinho 2: Negócios da Família” completou o top five, gerando 4,7 milhões de dólares no fim de semana.

No total, a sequência da animação “O Poderoso Chefinho”, de 2017, arrecadou 44 milhões de dólares nos cinemas, sendo exibida simultaneamente no serviço de streaming Peacock.