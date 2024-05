São Paulo será palco de maior festival de motos do mundo, com test drive e atrações culturais

O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, já foi palco de inúmeros momentos históricos do automobilismo mundial. Também é a casa de grandes festivais de música, como The Towm e Lollapalooza. Agora, um evento promete trazer experiências únicas para quem gosta das quatro e das duas rodas, além de atrações artísticas. O Festival Interlagos vai ter duas edições, uma agora em junho, dedicada às motos, e outra em agosto, focada em carros.

De acordo com Marcio Saldanha, CEO do Festival Interlagos, as edições do Festival se tornaram únicas no mundo por oferecerem verdadeiramente uma experiência para o visitante. A etapa dedicada às duas rodas será a maior do mundo.

"No Festival, o público pode conferir e experimentar as motos e os carros. Realizamos o sonho de visitantes e expositores com uma experiência 360 graus que não é encontrada em nenhum outro salão do mundo. Só aqui no Brasil temos essa operação com tanta diversidade de modelos e tantos eventos ao mesmo tempo, proporcionando experiências inéditas ao público", diz.

No ano passado, o público teve a oportunidade de fazer test drives, uma das experiências mais requisitadas pelos apaixonados pelo mundo do automobilismo. Foram mais de 96 mil quilômetros rodados em 7,3 mil testes realizados.

A expectativa para este ano é receber mais de 130 mil visitantes na edição de motos e mais de 120 mil na edição de carros. O Festival Interlagos está pronto para abrir suas portas entre os dias 5 e 9 de junho para o setor de duas rodas, e entre os dias 8 e 11 de agosto para os carros.

Cidade do Automóvel

Em 2024, na edição de carros, que acontece em agosto, será inaugurada a "Cidade do Automóvel", uma nova arena em Interlagos. Desenvolvida pelos fundadores Marcio Saldanha e Eduardo Bernasconi, em parceria com a Agência Itzon, dos sócios André Luis e Tiago Lara, essa nova área promete ampliar ainda mais as experiências oferecidas durante o evento.

A "Cidade do Automóvel" é um novo espaço que oferecerá aos visitantes acesso direto à pista principal de Interlagos, repleto de diversas áreas temáticas. O Drive Village é uma dessas áreas, localizada na arena, que proporcionará aos entusiastas uma experiência única de exposição.

A Off Land, por sua vez, é destinada aos amantes do off road, enquanto a Fire Land será o palco das manobras incríveis do drift. Já a Tech Land é um espaço especialmente dedicado à exposição e demonstração das mais recentes tecnologias automotivas. Cada uma dessas áreas promete proporcionar aos visitantes momentos inesquecíveis e uma imersão completa no universo automobilístico.

“A paixão dos brasileiros pelos automóveis é histórica e o novo projeto do Festival Interlagos foi pensado com o objetivo de proporcionar que as marcas ofereçam experiências inesquecíveis aos consumidores! Certamente, esse novo formato contribuirá para a geração de resultados relevantes e mensuráveis para as marcas”, diz Tiago Lara, sócio da Itzon e experiente executivo da indústria automotiva.