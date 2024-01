Jeep, BMW, BYD e Ford: os carros que são lançados em 2024 no Brasil

Agitado e com muitos lançamentos. É assim que 2024 deve ser na agenda do setor automotivo no Brasil. Após um 2023 mais movimentado do que anos anteriores, a indústria está se preparando para apresentar novos modelos, visando capturar uma fatia maior do mercado.

Esses novos carros prometem estabelecer novos padrões em desempenho, tecnologia e design no mercado nacional. Esperam-se muitos veículos elétricos, SUVs robustos, além de modelos a combustão.

EXAME Casual selecionou carros que serão lançados no Brasil em 2024. Alguns deles foram adiantados por executivos das montadoras, outros ainda estão em definição pelas marcas. Confira:

Jeep

Jeep Commander.

O Jeep Compass foi líder entre os SUVs médios pelo sétimo ano consecutivo em 2023, e registrou mais de 59 mil unidades vendidas e uma participação de mercado superior a 40%. Já o Jeep Commander, líder entre os SUVs grandes, atingiu quase 20 mil unidades vendidas e uma participação de mercado de 23%. Os dois líderes devem ter novas versões apresentadas em 2024. É esperado que cheguem o Brasil modelos que já são sucesso fora do país, com motores mais potentes.

BMW i5

BMW i5 M60 xDrive.

Após lançar a versão 100% elétrica do BMW i7 no Brasil (a única da Série 7 por aqui), a marca alemã segue a estratégia global de eletrificação e vai trazer ao país o novo BMW Série 5 apenas na versão elétrica. Ainda não há uma data para a chegada do modelo em solo brasileiro, mas deve ocorrer em 2024. A precificação também ainda está em processo de conversão.

Apesar de não revelar detalhes, a estratégia da BMW com a Série 5 deve seguir o mesmo da Série 7 e trazer ao Brasil a versão topo de linha. Neste caso, a alemã tende a desembarcar com o i5 M60 xDrive. Em comparação com o modelo anterior, a nova geração cresceu 97 milímetros, chegando aos 5,06 metros no comprimento. Cresceu ainda 32 milímetros na largura, indo para 1,90 metro, e outros 36 milímetros na altura, atingindo a marca de 1,51 metro.

MINI Countryman

MINI Countryman.

O lançamento do i5 abre o ano de 2024 de novidades da BMW. Segundo a marca, mais de dez novos modelos BMW e MINI serão lançados na Argentina, Brasil, México em 2024. Neste número estão incluídos o BMW X2 e o BMW iX2. Os novos MINI Cooper elétricos e MINI Countryman elétricos também estrearão na América Latina no próximo ano.

Volkswagen

Últimos carros lançados pela Volkswagen.

A marca alemã tem uma estratégia de apresentar 15 produtos até 2025. Nesta conta ainda faltam quatro. Há expectativa de que seja lançada uma atualização da Amarok, ainda no primeiro semestre de 2024. A Volkswagen fechou o ano de 2023 com 15,8% de participação no mercado, crescimento de 29,5%. O Polo foi o veículo de passeio mais vendido do Brasil, ao acumular 111.247 unidades emplacadas no ano passado e 17.999 unidades apenas em dezembro.

Omoda e a Jaecco

J7 da Jaecoo.

A Omoda e a Jaecco, que pertencem ao grupo Chery, atuarão de forma conjunta e desembarcam no país com três novos modelos no começo de 2024. Ainda não foram anunciados quais modelos chegarão ao Brasil. O que se sabe é que por aqui terá o lançamento de um modelo da Omoda e dois da Jaecoo. Os veículos serão equipados com motorizações híbrida leve, híbrida plug-in e 100% elétrica.

Ford Mustang

Mustang GT California Special.

Depois de colocar no mercado brasileiro o Mustang Mach-E, o primeiro 100% elétrico da Ford no país, a montadora deve trazer em 2024 uma nova geração do clássico Mustang. Assim como ocorreu com outros lançamentos da Ford, a marca deve trazer ao Brasil a versão top de linha com alguns ajustes para o consumidor local. Dentro da estratégia da empresa, os carros a combustão ainda fazem parte do portfólio, apesar de o futuro apontar para os puramente elétricos.

BYD Dolphin Mini

BYD Dolphin Mini.

O BYD Dolphin, o carro elétrico mais vendido do Brasil com 4.500 unidades em cinco meses, deve ganhar um irmão menor em 2024, o Dolphin Mini com previsão de chegada em março. O 100% elétrico deve ser um dos modelos que serão produzidos na nova fábrica da montadora em Camaçari, na Bahia. A expectativa é de que o sucesso se repita com esse modelo, mesmo com a volta do imposto de importação de carros elétricos, a partir de janeiro.