Entenda o que é um carro alienado e se vale a pena ter um 

Procurando um carro que melhor atende às suas necessidades, mas não tem o valor cheio para realizar a compra? Alienar o bem pode ser o caminho para conquistar o carro próprio.

Mas, antes de ter um carro alienado, é importante entender todas as vantagens e desvantagens, além das consequências caso o responsável pelo veículo não pague as parcelas corretamente. Te contaremos o que é um carro alienado e se vale a pena apostar nessa modalidade de financiamento.

O que é um carro alienado?

Para quem está em busca de comprar ou vender um veículo, provavelmente se deparou com o termo “carro alienado”. O carro alienado nada mais é do que o uso do automóvel como uma garantia em empréstimos ou financiamentos.

Ou seja, ao financiar o veículo, caso o cidadão não honre com as parcelas e termos acordados com o credor, que geralmente são bancos, instituições financeiras e até mesmo empresas de leasing, essas empresas têm o direito legal de reaver o veículo, visto que é a garantia estabelecida no contrato.

Então, se a pessoa tem um carro alienado, que foi financiado por um banco tradicional, por exemplo, a posse do veículo só será definitiva de quem comprou quando o pagamento de todas as parcelas for realizado.

Vantagens e desvantagens do carro alienado

Alienar um carro é mais comum do que se imagina, e acaba sendo uma alternativa para quem precisa de uma garantia na hora de fazer um empréstimo. Entretanto, toda negociação tem as suas vantagens e desvantagens.

Dentre as vantagens, estão:

Escolher o carro que quer comprar: o financiamento é uma boa opção para quem quer comprar um carro específico, mas não tem o valor completo para obter o bem, optando pela alienação. Quanto ao valor, tudo vai depender do crédito que o cidadão tem na praça.

Confiança de crédito: se comprometer com as parcelas, pagando os valores nos dias corretos e, eventualmente, quitando o bem, faz com que esse cidadão tenha mais credibilidade com as instituições financeiras para futuras negociações.

Parcelas acessíveis: outro ponto que leva muitas pessoas a alienar o carro é o fato das parcelas do financiamento geralmente serem mais acessíveis. O valor total é dividido em muitas parcelas, o que faz com que o valor fique mais diluído, além de possibilitar que o proprietário do veículo adiante parcelas quando julgar necessário.

Mas, também existem algumas desvantagens ao alienar um veículo, veja:

Risco de perda do veículo: caso o proprietário não honre com a dívida e deixe de quitar alguma parcela, o mesmo pode perder o veículo, que ficará sob responsabilidade da empresa credora.

Valor final mais caro: inevitavelmente, como alguns financiamentos podem chegar a até 30 anos, as parcelas têm juros e o valor final do veículo fica mais caro do que o preço à vista.

Restrições: restrições podem ser estabelecidas de acordo com cada contrato feito, e muitas vezes o comprador do veículo pode perder alguns direitos, até mesmo de vender o carro, visto que ele não tem a posse total do bem.

Como alienar um carro?

No Brasil, a forma mais simples de alienar um carro é fazendo um financiamento por meio de uma instituição financeira. O processo é simples, veja algumas etapas:

Escolha do veículo : o primeiro passo é escolher o veículo que você quer comprar, de acordo com as duas preferências; Financiamento : depois, é preciso escolher o financiamento que mais faz sentido com o seu momento de vida. É importante avaliar o valor que deseja financiar, condições de juros e pagamentos e demais termos do empréstimo; Análise de crédito : após escolher a instituição financeira que faz sentido com a sua necessidade e preencher todos os formulários e inscrições, a instituição realizará uma análise de crédito para entender se o financiamento pode ser feito em seu nome; Análise e registro do contrato : com o financiamento aprovado, além da assinatura do contrato, ele precisa ser registrado no Detran, formalizando o acordo entre o comprador do veículo e a financiadora; Parcelas e quitação : por fim, o responsável pelo financiamento precisa honrar com as parcelas estabelecidas até a quitação do automóvel.

Como saber se um carro está alienado?

Existem algumas formas de saber quando um carro está alienado. A primeira delas é pelo site do Detran. Na aba de veículos, escolha a opção “débitos e restrições”. Ao inserir informações como a placa e Renavam do veículo, é possível consultar o histórico do mesmo, incluindo alienação.

Caso você não tenha acesso a alguma informação para investigar uma possível alienação do veículo, algumas empresas oferecem um serviço de consultoria para levantar esses dados.

Pode rodar com veículo alienado?

Fique tranquilo, se você estiver com o carro alienado, saiba que você pode rodar com o veículo normalmente. O termo de alienação do veículo é apenas uma forma de sinalizar que aquele automóvel é fruto de um financiamento no qual um banco é o credor, portanto, tem a posse do veículo enquanto ele não é quitado. Mas isso não impede o motorista de circular com o carro.

Como vender ou comprar um carro alienado?

O processo de compra e venda de um carro alienado vai depender de quem é você na negociação.

Para quem está vendendo o carro alienado, é importante levar em consideração a possibilidade de adiantar as parcelas e quitar o veículo antes de iniciar o movimento de anúncio e venda.

Mas, caso a pessoa não tenha condições para quitar o veículo, também é possível transferir a dívida, fazendo com que o carro tenha um novo alienador, no caso, o comprador.

Todo esse processo é feito entre todas as partes (comprador, vendedor e a instituição financeira), que pode variar de acordo com o tipo de financiamento e acordo assinado em contrato.

E para quem compra o carro alienado, alguns pontos precisam ser levados em consideração, como a inspeção do veículo, toda a negociação de transferência da dívida (se for o caso), a situação legal e a transferência de fato do veículo.

Como tirar a alienação de um veículo?

A única forma de tirar a alienação de um veículo é realizando a quitação da dívida com a instituição financeira e, assim, o mesmo estará oficialmente no nome do proprietário.

O que fazer ao comprar um carro alienado?

Depois de comprar um carro alienado, caso as parcelas tenham sido quitadas, não há com que se preocupar, o carro não tem nenhuma pendência. Entretanto, se aconteceu a transferência da dívida, o comprador precisa honrar com as parcelas até que toda o empréstimo seja pago.