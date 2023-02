Saiba como fazer torresmo à pururuca em casa

O termo pururuca vem do tupi e significa “o que produz barulho, quebradiço”. É a técnica de secar o couro do suíno, deixando-a crocante.

Deu água na boca? Pois, o churrasqueiro profissional e apresentador do maior canal de receitas de churrasco das redes sociais, José Almiro, tira dúvidas comuns e revela o passo a passo para preparar o petisco campeão dos botecos em casa.

Com quais carnes é possível fazer o torresmo?

Normalmente se faz com a pancetta (barriga suína) e da pele com gordura retirada em cima do lombo do porco (toucinho). Há duas alternativas para torresmo no açougue: com couro e toucinho, ou panceta com carne, toucinho e banha.

Qual é a diferença entre pancetta e toucinho?

A pancetta tem couro, carne e gordura. O toucinho é pele e gordura.

O torresmo tem que ser frito?

Fritar é uma das alternativas, a mais tradicional. Mas pode também ser feito na panela, no forno e até na churrasqueira. A técnica comum é assar a parte da carne lentamente, dando tempo de secar o couro, que está virado para cima. Para finalizar, vira-se a peça, deixando o couro para baixo. A gordura irá descer, entrar em contato com o couro já seco, e dessa forma reagirá com a pururuca.

Segredos para um torresmo à pururuca crocante

Para o torresmo frito

1. Corte o toucinho e em tiras no tamanho desejado e a pancetta em cubos. Em uma panela óleo quente, frite o toucinho ou a pancetta até a couro começar pururucar, esse momento é importante, pois ele não pode fritar por completo.

2. Leve o toucinho ou a pancetta pré fritos para a geladeira por uns 30 minutos.

3. Retire o toucinho ou a pancetta da geladeira. Pode temperar agora ou depois de frita com sal e pimenta-do-reino.

4. Aqueça bem o óleo e volte com o toucinho ou a pancetta para fritar por completo. Nessa hora que o couro irá realmente pururucar. Assim que criar as bolhas no couro, é hora de retirar da gordura.

Torresmo à moda antiga

Na cidade, o torresmo reina nos botecos. Mas sua casa é a roça. Assim, não pode ficar de fora uma receitinha à moda antiga, no fogão a lenha.

Corte a pancetta ou o toucinho em pedaços pequenos, coloque numa panela e deixe a gordura derreter e começar a fritar o couro. Antes de fritar por completo, retire os torresmos e deixe-os esfriar. Esse é um momento importante, porque para esse método, o torresmo pré pronto precisa estar frio, antes de ir para gordura bem quente, novamente e então pururucar.

