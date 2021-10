'Riverdale': 6ª temporada terá a participação de Sabrina Spellman

A Warner Bros. alegrou os fãs da bruxinha Sabrina Spellman com a divulgação de um crossover especial na 6ª temporada de Riverdale.

A atriz Kiernan Shipka participará da série adolescente no papel da protagonista de O Mundo Sombrio de Sabrina, da Netflix.

Parece que alguém está fazendo a viagem de Greendale a Riverdale revelou o perfil oficial da Warner no Twitter. Shipka também divulgou a publicação em seu Instagram.

O showrunner Roberto Aguirre-Sacasa já havia declarado que traria um crossover com Riverdale para a quinta temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina, antes do cancelamento da série.

"Temos falado sobre a visita de Sabrina a Riverdale desde a primeira temporada, então é emocionante que isso finalmente esteja acontecendo, como parte de nosso evento especial, afirmou Aguirre-Sacasa.

"Também é perfeito que ela apareça para ajudar Cheryl Blossom durante sua hora de maior necessidade. Todos no set adoraram - acho que os fãs também. É muito divertido e especial."

Sabrina Spellman irá aparecer no quarto episódio da nova temporada, intitulado The Witching Hour(s). Nele, Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) estará performando um perigoso feitiço, que significa vida ou morte para um membro misterioso de sua família.

A The CW divulgou um teaser da 6° temporada de Riverdale, que estreia no canal em 16 de novembro. O evento especial que Aguirre-Sacasa cita será um arco com 5 episódios, que terá a presença de Sabrina Spellman.