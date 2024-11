Reuniões em saunas? Empresas do Vale do Silício começam a adotar prática

Já pensou fazer uma reunião de equipe, mostrando resultados e discutindo novas estratégias em uma sauna? Bem, algumas empresas nos EUA já estão adotando esse modelo de "meeting".

O The Wall Street Journal destacou a iniciativa de Jari Salomaa, CEO da Valo, empresa que presta serviços de IA para a Salesforce. Jari, que tem raízes finlandesas (país com uma tradição no uso de saunas) propôs a conferência anual da empresa numa sauna.

Algumas grandes companhias do Vale do Silício estão mudando a abordagem nessas grandes reuniões com os funcionários. Álcool e comida em demasia estão saindo de cena. O networking, para alguns, acontece hoje em trajes de banho numa "sauna para fazer o social". Muitos investidores, segundo o WSJ, enxergam que a alternativa é "revigorante"

É claro que a experiência pode levar algum tempo para cair no costume dos norte-americanos. Roupões e biquínis podem distrair.

Aceitação do público

Salomaa, que foi diretor de produtos da própria Salesforce, levanta questões interessantes sobre a aceitação do novo público para reuniões numa sauna. “Os escandinavos se sentem mais à vontade com imagens corporais do que o americano médio”, ele disse.

Salomaa impôs algumas regras de etiqueta para sauna — trajes de banho obrigatórios e manter-se hidratado. E ele começou o evento como qualquer outro pitch de investidor, dando uma apresentação em PowerPoint para uma plateia vestida com roupões de banho.

Os participantes compartilharam imagens do evento nas redes sociais, e logo Salomaa estava recebendo ligações de amigos da indústria de tecnologia perguntando como eles poderiam fazer um evento semelhante. Ele diz estaransioso para ajudar, mas mantém algumas reservas sobre mover muito trabalho para dentro da sauna.

Novas saunas sociais surgiram em São Francisco, Nova York e Colorado neste ano. Elas são construídas com assentos de estádio para acomodar mais pessoas — geralmente em torno de 20 a 40 pessoas. Já uma instalada no distrito de Flatiron, na cidade de Nova York, em julho, pode acomodar até 90 pessoas. Com iluminação ambiente que pode alternar de vermelho quente para rosa neon, a sauna parece mais uma boate do que um lugar de tranquilidade para mostrar os próximos passos da firma.