Brasil vence a Nigéria por 1 a 0 no futebol feminino das Olimpíadas; veja como foi o jogo

O Brasil cravou uma vitória tímida, mas acirrada contra a equipe nigeriana nesta quinta-feira, 25. A Seleção Brasileira fez seu primeiro jogo nos Jogos Olímpicos de Paris e venceu a equipe adversária por 1 a 0, com gol de Gabi Nunes aos 37 minutos do primeiro tempo, com assistência da Rainha Marta.

As duas equipes estão no Grupo C e disputaram pela fase de classificatórias. Com a vitória, o Brasil ganhou 3 pontos e está na liderança do grupo, empatado com a Espanha, que venceu o Japão por 2 a 1 também nesta quinta-feira.

Como foi o jogo entre Brasil e Nigéria

O jogo aconteceu em Bordeaux e foi disputado a todo momento, com uma série de chutes ao gol de ambas as seleções. Marta não chegou a ter um gol válido na partida, mas marcou um que foi anulado, poucos minutos antes de Gabi garantir a vitória.

Essa é a sexta vez que a Rainha participa das Olimpíadas, aos 38 anos. Se marcar mais um tento nesses jogos, pode se tornar a maior artilheira das Olimpíadas de todos os tempos.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.