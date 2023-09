7 restaurantes em São Paulo para comer arroz em versões que fogem do tradicional

Ingrediente clássico brasileiro, o arroz é uma unanimidade de norte ao sul. Seja em um bolinho, em uma versão assada no forno ou mesmo o tradicional acompanhamento com feijão, o ingrediente é sinônimo da gastronomia do Brasil. Apesar disso, em diversos outros países, o arroz também é um dos mais importantes ingredientes, sobretudo em culinárias asiáticas.

Diversos restaurantes misturam essas referências, colocam toques europeus e criam pratos únicos e saborosos. Confira sete opções de lugares em São Paulo que servem pratos com arroz e fogem do tradicional:

Cantón

Comandado pelo chef Marco Espinoza, o restaurante é especializado na culinária chifa, que mistura as gastronomias chinesa e peruana. Do cardápio, a sugestão é para provar a Chaufa Clássica de Frango (R$ 49), preparada com arroz frito ao wok com frango, ovo, palha de wonton frito e molho de tamarindo, a Chaufa de Camarão (R$ 67), que combina arroz frito na wok, camarão, curry Taj Mahal, ovo, broto de feijão e maionese de maracujá, a Chaufa Tropical (R$ 46), feita com Arroz frito na wok com cogumelos shitake, legumes, praliné de amendoim, coentro, toque de pimenta e picles de abacaxi, e a Chaufa Diabo (R$ 62), que inclui arroz frito na wok com frango, camarão, ovo, legumes e um toque de pimenta Guillian.

Endereço: Avenida Juriti, 587, Moema, São Paulo, SP

Casa Europa

Comandada pelo empresário Ipê Moraes, a Casa Europa fica em um casarão de esquina na Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Do menu, experimente o Arroz de Pato (R$ 94), feito com pato desfiado, chorizo espanhol, favas verdes, pimenta verde, tomate cereja e finalizado com batata palha (à parte).

Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jardim Paulistano, São Paulo, SP

Casa Porteña

Com quatro endereços, o restaurante oferece sugestões do churrasco típico argentino, a parrilla, inclusive nos acompanhamentos. Caso do Arroz Porteño (R$ 54), composto por arroz branco, linguiça artesanal da casa, panceta frita, ovos e finalizado com batata palha.

Endereço: Shopping Pátio Higienópolis (Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, São Paulo, SP)

Filó Restaurante

Criado em novembro de 2019, o Filó Restaurante faz parte do grupo FTR, que também abrange o Filó Café (no Itaim), o Bar Benê e Bananou (marca especializada em banoffees). No cardápio, assinado pela chef Fê Campagnoli, está o Arroz do mar (R$ 97), um arroz caldoso cozido no caldo de camarão, servido com lula, polvo grelhado e camarão.

Endereço: Rua Ferreira de Araujo, 732, Pinheiros, São Paulo, SP

Rancho Português

O Rancho Português é imerso na atmosfera da culinária portuguesa, onde é possível fazer uma viagem gastronômica. Dentro do cardápio que leva arroz, experimente o Arroz de Pato (R$ 135) e o Arroz de Polvo (R$ 185).

Endereço: Avenida Dos Bandeirantes, 105, Vila Olímpia, São Paulo, SP

Sarjeta

Um boteco com comida de chef. Assim pode ser definido o Sarjeta, inaugurado em novembro de 2020 na esquina entre duas ruas do Brooklin. No cardápio, estão disponíveis três tipos de arroz. O Arroz de Lula (R$ 68) combina arroz de Paella, cozido em caldo de camarão e anéis de lulas frescas, finalizado com tomatinhos defumados e coentro. Já o Arroz de Costela (R$ 62) pode ser descrito como um arroz molhado, potente e saboroso, com costela desfiada, finalizado com dois ovos fritos por cima. O Arroz de Porco (R$ 55), por sua vez, é um arroz frito levemente picante no estilo tailandês com barriga de porco desfiada, dois ovos caipira fritos com gema mole, finalizado com saladinha de ervas (coentro, cebolinha e pimenta de cheiro).

Endereço: Rua Álvaro Rodrigues 459, Brooklin, São Paulo, SP

Taberna 474

A Taberna 474 tem como foco a culinária da orla portuguesa com toques brasileiros. O Arroz da Horta (R$74) reúne arroz carolino puxado no caldo de legumes, molho de tomate picante, aspargos, favas e palmito finalizado com amêndoas laminadas e raspas de limão siciliano. Já o Arroz de Polvo (R$124) é um arroz carolino puxado no caldo de polvo, com polvo cortado em cubo, tomate, cebola e brócolis picado. Por fim, o Arroz de Pato à 474 é um arroz carolino puxado ao molho roti, pato desfiado, chorizo, tomate, cebola e ervilha.

Endereço: Rua Maria Carolina, 474, Jardim Paulistano, São Paulo, SP