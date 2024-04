Restaurante de SP abre sala enogastronômica com menu degustação harmonizado

Os amantes do vinho têm mais um local de encontro: o JW Marriott Hotel São Paulo inaugurou a sala enogastronômica 'Terrazas de los Andes'. O espaço é reservado, mais intimista, e fica dentro do restaurante ítalo-brasileiro Neto.

Ali, o menu é servido em quatro ou seis tempos, e leva a assinatura do chef Icaro Rizzo. Todos os pratos são harmonizados com rótulos brancos e rosés premium da vinícola argentina Terrazas de los Andes, como o fresco e elegante Malbec Rosé e o Petit Manseng que finaliza o menu.

Alinhado com o conceito de sustentabilidade o menu é servido numa grande mesa de madeira de reflorestamento e usa, em seus pratos e drinques, temperos orgânicos cultivados no JW Garden, um jardim vertical do próprio hotel. A experiência enogastronômica pode ser reservada para grupos de até oito pessoas e custa a partir de R$ 760.

1 /5 O primeiro do menu de 4 tempos: Prosciutto San Daniele, parmegiano reggiano e mel de abelhas jatai ((Carmen Fukunari/Exame))

2 /5 JW Garden: ervas aromáticas cultivadas dentro do hotel ((Carmen Fukunari/Exame))

3 /5 Caju Jazz Nights: todas as sextas, no palco do Bar Caju ((Carmen Fukunari/Exame))

4 /5 O Pepino, do Bar Caju: tequila, licor de flor de sabugueiro e cítricos ((Carmen Fukunari/Exame))

5/5 Meu Caju, criação de Gustavo Rômulo: o mais querido do bar ((Carmen Fukunari/Exame))

Além do novo espaço, o hotel vem investindo em novas atrações no Bar Caju (42º na lista dos 100 Melhores Bares do Brasil no ranking EXAME Casual 2023). Às sextas é realizado o Caju Jazz Nights, com curadoria da Jazz Mansion, trazendo ao palco atrações musicais da cena do jazz, para até 50 pessoas. Em forma de caju, o bar, comandado por Gustavo Rômulo, traz opções de drinques autorais.

Confira as atrações de abril do Caju Jazz Nights

Dia 5 - O Jazz de New Orleans com Nola Brass Band

Dia 12 - Tributo Sarah Vaughan com Lucille Berce

Dia 19 - Tributo Elza Soares com Marília Lopes

Dia 26 - Tributo Djavan com Juliane Gamboa

Serviço: Av. das Nações Unidas, 14401 - Chácara Santo Antônio. Telefone: (11) 2526-0105. As reservas são feitas pelo site do hotel.