O mercado de limpeza profissional no Brasil movimenta mais de 40 bilhões de reais por ano e cresce, em média, 6% ao ano. A demanda por soluções eficientes aumentou ainda mais após a pandemia, impulsionando negócios voltados à higienização profissional. Neste cenário, a Unishop se consolidou como a maior rede de varejo de limpeza do país, apostando em um modelo inovador que se diferencia das franquias tradicionais.

Com um crescimento de 22,32% na receita operacional líquida em 2023, a empresa saltou de 38,5 milhões de reais para 47,1 milhões de reais, garantindo uma posição no ranking Negócios em Expansão da Exame.

Agora, a Unishop se prepara para um novo ciclo de crescimento. A meta para os próximos anos é ambiciosa: chegar a 1.000 lojas até 2026 e consolidar sua presença na América Latina.

"Estamos estruturando a rede para um crescimento sustentável, sempre priorizando o sucesso dos nossos lojistas. Nosso objetivo é que cada parceiro tenha rentabilidade e suporte para expandir sua atuação no mercado de limpeza profissional", diz Fábio Pergher, presidente do Grupo Lima & Pergher.

Em 2023, a Unishop movimentou 150 milhões de reais em receita total, considerando vendas da indústria para a rede e dos lojistas para o consumidor final. A expectativa para 2024 é atingir 200 milhões de reais, acompanhando o crescimento médio anual da empresa, que gira em torno de 15% a 20%.

Como funciona o modelo de negócio da Unishop

A Unishop surgiu dentro do Grupo Lima & Pergher, dono da Start Química, uma das principais indústrias do setor de limpeza e higienização no Brasil. O objetivo da empresa com sede em Uberlândia, Minas Gerais, era criar uma rede de varejo que vendesse diretamente os produtos da Start.

O modelo da Unishop funciona por licenciamento de marca, sem cobrança de taxas, royalties ou multas contratuais. O lojista recebe suporte em treinamento, marketing e gestão, mas tem mais liberdade para operar do que as franquias.

"Damos todo o suporte necessário, mas sem comprometer a margem do empreendedor com taxas. Acreditamos no produto e no negócio, por isso estruturamos a rede para que lojistas e indústria cresçam juntos", afirma Pergher.

A estratégia atraiu investidores e permitiu que a Unishop expandisse rapidamente. Criada em 2019, com apenas 5 lojas, a rede alcançou 100 unidades no primeiro ano e hoje já conta com 400 pontos de venda em 310 municípios e 25 estados, gerando mais de 1.200 empregos diretos e indiretos. Ou seja, o número de lojas cresceu 80 vezes em cinco anos.

O que as lojas Unishop vendem?

Com um portfólio de mais de 2.500 produtos, as lojas Unishop são especializadas na venda de produtos de limpeza profissional. Diferente de supermercados e lojas tradicionais, a Unishop atende empresas, indústrias e prestadores de serviço, oferecendo soluções para setores como:

Hospitais e clínicas

Hotéis e lavanderias

Frigoríficos e laticínios

Clubes e academias

Setor automotivo e agropecuário

Os produtos mais vendidos incluem soluções para tratamento de pisos, manutenção predial, higienização de piscinas e lavanderias. A estratégia de focar no mercado profissional garante margens maiores para os lojistas e evita a concorrência com grandes redes de varejo.

"Nossas lojas são centros de soluções para limpeza e higienização, com atendimento consultivo e especialistas no setor. O foco na linha profissional nos diferencia e permite uma operação mais rentável", diz Pergher.

Os planos de expansão

A Unishop projeta abrir mais 250 lojas em 2025, totalizando 700 unidades até o final do ano. O plano envolve não apenas expandir a rede, mas também fortalecer os lojistas já existentes, oferecendo mais treinamentos e suporte para aumentar a rentabilidade das lojas.

Além disso, a empresa está estruturando sua entrada na América Latina, com estudos para iniciar operações no Paraguai, Bolívia e Uruguai.

Outras apostas para os próximos anos incluem a ampliação da linha Aquapool, especializada em tratamento de piscinas, e o crescimento da linha Indy, voltada para soluções avançadas de limpeza.

"Queremos continuar crescendo sem comprometer a solidez da rede. O objetivo é expandir de forma estruturada, garantindo que cada novo parceiro tenha sucesso dentro do modelo", afirma Pergher.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

A edição 2025 já está com inscrições abertas. A participação é 100% gratuita. As inscrições vão até 5 de maio, mas quem concluir o cadastro antes de 31 de março ganhará o acesso a uma trilha de conteúdos online dedicados a empreendedores dentro da plataforma LIT, da escola de negócios Saint Paul.

Entre os conteúdos estão inteligência artificial, sustentabilidade corporativa, gestão de times de alta performance, capital de giro e gestão do fluxo de caixa, marketing digital e cenário econômico.

Não fique de fora da maior celebração do empreendedorismo brasileiro. Clique aqui para começar a sua inscrição.