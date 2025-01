Relógios cravejados de diamantes: as criações da Tiffany & Co na LVMH Watch Week

NOVA YORK. Não poderia ser diferente. Pela primeira vez a Tiffany & Co. participa da LVMH Watch Week, evento exclusivo do maior conglomerado de luxo, realizado entre os dias 21 e 24 de janeiro em Nova York. A marca de origem americana apresenta suas criações em relógios que são também joias.

A estreia marca um momento significativo no legado da Tiffany & Co., que desde 1874 mantém raízes na alta relojoaria com a criação de peças que unem inovação e artesanato. Dentro das icônicas caixas de cor azul da Tiffany estão relógios cravejados com centenas de diamantes.

A participação da marca inclui a apresentação de cinco novos modelos de relógios das coleções Jean Schlumberger by Tiffany, Carat 128, HardWear by Tiffany, Eternity by Tiffany e Time Objects.

O evento também conta com 20 peças históricas de seu acervo, que celebram mais de 150 anos de tradição. Esses itens são apresentados em uma narrativa visual que tenta combinar o legado relojoeiro da maison com seu espírito de excelência, segundo a marca. A exibição acontece na The Landmark, a famosa flagship da marca na Quinta Avenida de Nova York.

Os relógios históricos datam de 1870 até o final dos anos 1940 e incluem peças criadas em sua manufatura na Suíça. O tema central da exibição é a celebração de mais de um século e meio de expertise em design, artesanato e inovação. São peças que destacam a estética distinta da maison e conectam o passado com o presente.

As novidades

Entre os lançamentos, três novos modelos da coleção Jean Schlumberger by Tiffany prometem chamar atenção: o relógio Twenty Four Stone e duas novas versões do icônico Bird on a Rock, incluindo uma peça com um anel de tsavoritas lapidação baguete no mostrador e outra com pulseira totalmente cravejada de diamantes. Confira a seguir os modelos.

Jean Schlumberger by Tiffany BOR Tsavorite Watch

Material: Caixa, ponteiros, coroa e fivela em ouro branco 18k



Tamanho: Caixa de 39 mm



Função: Horas e minutos



Movimento: LTM 2100, movimento automático fabricado na Suíça



Reserva de Energia: 38 horas



Total de Diamantes: 742 diamantes redondos brilhantes totalizando cerca de 6 quilates

Caixa: 413 diamantes redondos brilhantes totalizando 4,5 quilates

Mostrador: Anel externo giratório com pássaro e pedras preciosas. Mostrador cravejado com 166 diamantes redondos brilhantes totalizando 1,1 quilates. Anel externo do mostrador com 36 tsavoritas baguete de 5,4 quilates. Pássaro cravejado com 99 diamantes redondos brilhantes e uma safira rosa redonda

Fivela em T: Cravejada com 49 diamantes redondos brilhantes

Jean Schlumberger by Tiffany BOR Aqua Watch with Diamond Strap

Tamanho: Caixa de 36 mm



Função: Horas e minutos



Movimento: Movimento de quartzo suíço de alta precisão



Materiais: Caixa, ponteiros, coroa e pulseira em ouro branco 18k; aquamarinas, diamantes e safira rosa



Total de Diamantes: 1.318 diamantes redondos brilhantes totalizando mais de 8 quilates

Caixa: Cravejada com 366 diamantes redondos brilhantes totalizando 2,94 quilates

Mostrador: Cravejado com 204 diamantes redondos brilhantes totalizando 0,72 quilates

Anel Externo do Mostrador: 30 aquamarinas baguete totalizando mais de 3 quilates e pássaro cravejado de gemas

Pássaro: Cravejado com 120 diamantes redondos brilhantes e uma safira rosa redonda

Caseback: Raios de sol em design gravado com botão integrado para ajuste de horário

Pulseira: Pulseira de ouro branco 18k cravejada com 628 diamantes redondos lapidação brilhante totalizando 4,4 quilates

Jean Schlumberger by Tiffany Twenty Four Stone watch

Tamanho: Caixa de 39 mm



Função: Horas e minutos



Movimento: Calibre LTM 2100, mecânico automático fabricado na Suíça



Reserva de Energia: 38 horas



Material: Caixa e fivela em ouro branco 18k



Mostrador: Disco central cravejado de diamantes; anel externo giratório com diamantes e 12 pontos em cruz em ouro amarelo 18k



Ponteiros: Ouro amarelo 18k



Total de Diamantes: 707 diamantes totalizando mais de 6,5 quilates

Caixa: Cravejada no estilo "snow-set" com 413 diamantes redondos brilhantes totalizando 3,8 quilates

Mostrador: Cravejado no estilo "snow-set" com 220 diamantes totalizando 1,32 quilates

Anel Rotativo: 24 diamantes redondos brilhantes totalizando 1 quilate

Fivela em T: Cravejada com 49 diamantes redondos brilhantes

Coroa: Diamante de 0,47 quilates

Caseback: Design em raios de sol com diamantes

Pulseira: Couro de jacaré azul Tiffany

Eternity by Tiffany Wisteria watch (produção limitada)

Tamanho: Caixa de 38 mm

Função: Horas e minutos

Movimento: LTM 2100, automático, fabricado na Suíça

Material: Caixa, ponteiros, coroa e fivela em ouro branco 18k

Total de Diamantes: 709 diamantes totalizando mais de 5 quilates

Mostrador: Padrão de glicínias em esmalte plique-à-jour

Caseback: Fechado

Coroa: Diamante redondo brilhante inspirado no Tiffany Setting

Fivela: Fivela T em ouro branco 18k cravejada com 10 diamantes redondos brilhantes

Pulseira: Couro de jacaré

Tiffany Carat 128 (peça única)

Tamanho: Caixa de 27 mm



Função: Horas e minutos



Movimento: Movimento de quartzo suíço de alta precisão



Material: Ouro branco 18k na caixa, mostrador, fivela e pulseira



Total de Diamantes: 897 diamantes totalizando mais de 29 quilates

Caixa: Cravejada com 255 diamantes redondos lapidação brilhante

Mostrador: Estilo "snow-set" com 382 diamantes lapidação brilhante totalizando 1,24 quilates

Coroa: Ouro branco 18k cravejada com 9 diamantes redondos brilhantes

Pulseira: Pulseira em ouro branco 18k cravejada com 251 diamantes lapidação brilhante totalizando aproximadamente 28 quilates

Cristal do Mostrador: Uma aquamarina lapidada em formato de diamante de 34,52 quilates

o jornalista viajou a convite da LVMH Watch Week