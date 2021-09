Real Madrid tem teto de gastos quase oito vezes maior que Barcelona

O limite de gastos do Real Madrid na temporada 2021-22 é quase oito vezes maior do que o do Barcelona, chegando a 650 milhões de euros, informou a liga espanhola nesta quarta-feira.

A liga, que tem seus próprios controles financeiros, permite que os times gastem uma certa quantia com jogadores novos, contratações, salários, equipe técnica e suas academias em relação a rendas e gastos, e quase todos os clubes sofrem os impactos da pandemia de covid-19.

O Barça, que sofre um derretimento financeiro desde que anunciou perdas de 481 milhões de euros no início deste ano, viu seu poder de investimento cair de 347 milhões de euros por temporada para menos de 98 milhões.

Um limite tão pequeno ajuda a explicar as decisões do time de aceitar as saídas de Lionel Messi e Antoine Griezmann na pré-temporada, assim como sua necessidade recente de fazer com que jogadores veteranos aceitassem cortes salariais.

O orçamento limitado do Barcelona também se deve a grandes perdas e violações de limites de gastos nos últimos anos. A equipe de Camp Nou tomou a decisão de tornar as perdas desta temporada as maiores possíveis para poder elevar o orçamento na próxima campanha.

Esta cifra significa que o time tem quase 650 milhões de euros a menos para gastar do que o Real, cujo teto salarial — de longe o maior da liga espanhola — aumentou para quase 740 milhões de euros na campanha atual, muito mais do que os pouco menos de 470 milhões do ano passado.

O montante do Real é alto devido ao gerenciamento financeiro prudente, além do lucro com a venda de jogadores e da adequação orçamentária em temporadas anteriores.