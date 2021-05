Real Madrid se mantém como marca mais valiosa do futebol: veja lista

Pelo segundo ano consecutivo, o clube espanhol Real Madrid se manteve como o mais valioso do futebol mundial, mesmo após registar uma queda de 10% no valor da marca, indo a 1.27 bilhão de euros (cerca de 8.1 bilhões de reais na cotação atual). Os números são do relatório Brand Finance Football 50, que todos os anos classifica as 50 marcas mais valiosas e mais fortes dos times de futebol de todo o mundo.

Em segundo lugar no Ranking, aparece o Barcelona, com valor de marca de 1.26 bilhão de euros (cerca de 8,06 bilhões de reais na cotação atual), em pequena desvantagem contra o primeiro colocado. Assim como o Real Madrid, o Barcelona também viu seu valor de marca cair na casa dos 10%. Um dos principais motivos, segundo o relatório, foi o fracasso da criação da Superliga Europeia, que afetou negativamente os resultados de quase todos os clubes do continente.

O terceiro lugar da lista das ligas das marcas mais valiosas ficou com o Manchester United, que caiu 14% no valor de marca, indo a 1.13 bilhão de euros (cerca de 7.1 bilhões de reais na cotação atual). O pódio dos 3 primeiros colocados da Brand Finance Football 50 de 2021 se manteve o mesmo de 2020, no entanto, o time que mais vem crescendo e que é considerado como a marca mais forte entre os clubes de futebol é o alemão Bayern de Munique.

Segundo o relatório, o Bayern de Munique foi o clube menos afetado pelo fiasco da Superliga Europeia, já que o clube se posicionou contra a criação do campeonato. Com isso, o clube viu a sua marca se valorizar com os títulos da Bundesliga, Copa da Alemanha, Liga dos Campeões, Supercopa Europeia, Mundial de Clubes da Fifa e Supercopa da Alemanha. "A origem e o fim da Superliga Europeia é uma história de branding. Os 12 clubes consideravam as suas marcas fortes e atrativas demais para serem sancionadas por outras associações e acima da pirâmide do futebol que valida o seu sucesso. No entanto, a comunicação, promoção e posicionamento do projeto foram mal executados, alimentando uma reação de todas as partes interessadas, levando à dissolução do grupo e resultando em danos dolorosos às marcas", disse Hugo Hensley, chefe de Serviços Esportivos da Brand Finance.

Com avanço de pouco mais de 1% no valor da marca, o Bayern saiu da 6º para a 5º posição do ranking entre 2020 e 2021, valendo agora 1.06 bilhão de euros, (cerca de 6,7 bilhões de reais na cotação atual). "O modelo de participação acionária do torcedor alemão de 50 + 1% significa que o torcedor é respeitado como o acionista final. Isso manteve o Bayern de Munique fora do fiasco da Superliga Europeia, enquanto o desempenho em campo aumentou ainda mais a força da marca. Este é um sinal positivo para o desempenho futuro do patrocínio, e o Bayern já é o clube de futebol com a maior receita comercial do mundo", afirmou Hensley.

Ao todo, o relatório estima que os 12 clubes que tentaram fundar a Superliga, mas viram os planos azedar, perderam juntos 600 milhões de euros (cerca de 3,8 bilhões de reais na cotação atual) em valor de marca. Além disso, a pandemia fez o valor das 50 maiores marcas cair em média 11%.

Os números da Brand Finance Football 50 projetam o valor das marcas dos clubes de futebol levando em conta fatores como histórico, taxas de crescimento econômico e previsões dos analistas de ações. Confira o ranking dos dez times com marcas mais valiosas.

1º Real Madrid - 1.276 bilhão de euros

2º Barcelona - 1.266 bilhão de euros

3º Manchester United - 1.130 bilhão de euros

4º Manchester City - 1.118 bilhão de euros

5º Bayern Munique - 1.068 bilhão de euros

6º Liverpool - 973 milhões de euros

7º Paris Saint-Germain - 887 milhões de euros

8º Chelsea - 769 milhões de euros

9º Tottenham - 723 milhões de euros

10º Arsenal - 675 milhões de euros