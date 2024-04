Queijo de Santa Catarina é escolhido o melhor do mundo em concurso realizado no Brasil

Na sexta-feira, 12, o Mundial do Queijo do Brasil elegeu o queijo Morro Azul como o vencedor do Concurso de Melhor Queijo e Produtos Lácteos superando concorrentes brasileiros e internacionais.

Produzido pela Vermont Queijos Especiais no Laticínios Pomerode, em Pomerode (SC), o queijo é enrolado em uma cinta de madeira e tem notas amanteigadas e lácteas predominantes. É um produto livre de lactose, sem adição da enzima lactase.

O Morro Azul é um queijo de leite de vaca e tem casca mofada e massa mole e foi desenvolvido pelos irmãos Juliano e Bruno Mendes, proprietários do Laticínios Pomerode. Ele foi premiado em 2023 no 35º "World Cheese Awards", na Noruega, como o Melhor Queijo da América Latina.

Concurso distribuiu cerca de 600 medalhas

O Mundial do Queijo do Brasil também premiou 598 queijos e produtos lácteos com diferentes medalhas. Foram 99 medalhas do prêmio máximo do Super Ouro, 149 de Ouro, 150 de Prata e 200 de Bronze.

Foram avaliados 1.900 produtos por 300 jurados. Cada convidado provou cerca de 20 produtos.

Do malte ao leite

Antes de empreenderem no mercado de laticínios, os irmãos Juliano e Bruno Mendes investiram no mercado de bebidas, e fundaram a Eisenbahn, cervejaria de Blumenau, em Santa Catarina, que foi vendida em 2008 para o grupo paulista Schin, hoje parte da holandesa Heineken.