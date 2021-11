Princesa holandesa de 17 anos diz não estar pronta para ser rainha

Em uma biografia publicada antes de seu aniversário de 18 anos em 7 de dezembro, a princesa herdeira do trono da Holanda, Amalia, diz que ainda não está pronta para se tornar monarca, embora esteja comprometida com uma vida a serviço de seu país.

O livro, escrito com a aprovação do serviço de informação do governo (RVD), que cuida da publicidade para a Casa Real, e divulgado nesta terça-feira, é o olhar mais profundo até hoje sobre a vida e a figura de Amalia, a filha mais velha do rei Willem-Alexandre.

Além de se destacar na escola --o que era de conhecimento--, o livro revela que Amalia trabalhou meio período como garçonete em um café à beira da praia. O proprietário, brincando, se referiu a ela como sua "rainha do coquetel".

Ela disse que, se não fosse uma futura rainha, poderia seguir carreira de cantora ou cavaleira, como são chamadas as praticantes de hipismo.

A família real é altamente protetora de sua privacidade fora de eventos formais, e Amalia disse que tem vergonha de ser reconhecida no dia a dia, por exemplo, enquanto faz compras.

"Todo mundo olha para você como se você tivesse um peixinho dourado na cabeça", disse.

Ela acrescentou que caso seu pai, de 54 anos, morresse ou deixasse o cargo inesperadamente, ela pediria à sua mãe argentina, a rainha Máxima, que assumisse o trono temporariamente.

"Mas eu disse ao meu pai: apenas continue se alimentando de forma saudável e se exercitando muito."

A princesa atualmente espera passar seu ano pós-colegial em um estágio em uma empresa multinacional antes de iniciar os estudos universitários, provavelmente na cidade holandesa de Leiden.