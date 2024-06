Presentes de última hora para o Dia dos Namorados 2024

1/14 (O SPA Santapele, no Hotel Emiliano, desenvolveu um tratamento exclusivo para a data. Com duas horas e meia de duração e foco no relaxamento corporal e na conexão profunda, a terapia permite que os casais realizem juntos três tipos de massagem e passem por um momento de tranquilidade e renovação na sauna, por R$ 2.650.)

2/14 (Durante todo o mês de junho os Spas dos hotéis Fasano oferecem o Ritual Sol e Lua, uma terapia dedicada à conexão e à harmonia da energia do casal. Desenvolvida pela massoterapeuta e terapeuta holística Fabrícia Nogueira, responsável pelo spas do Grupo Fasano, a experiência promove o equilíbrio dos chakras, aumenta a energia vibracional e traz uma sensação de bem-estar que se prolonga após o término da sessão. Durante a terapia, que dura 80 minutos, são usados cristais e óleos que ajudam a promover o equilíbrio entre corpo e mente, além de proporcionar relaxamento profundo. Ao final, cada um do casal ganha uma pedra do sol e da lua, que são complementares entre si e ajudarão a manter o equilíbrio energético do casal. R$ 1.698,00 por casal.)

3/14 (A Mica Chocolates oferece diferentes presentes para a data. Com três tamanhos para escolher de nove unidades (R$ 138), 16 unidades (R$ 148) e, por fim, 32 bombons ou 16 bombons e coração grande recheado (R$ 430).)

4/14 (Entre os dias 1 e 12 de junho, o consumidor que adquirir um dos rótulos selecionados da Grand Cru ganha uma caixa com uma ilustração exclusiva criada pelo artista plástico Lucas Paulucci, junto de duas taças exclusivas.)

5/14 (A The Gin Flavors sugere para a data o Whisky Macallan Sherry OAK Casck 12 - Single Malt - 700 ml (R$950,53). Este single malte é o resultado de um envelhecimento cuidadoso em barris de carvalho de Jerez, que são temperados com xerez para criar uma riqueza e complexidade verdadeiramente excepcionais.)

6/14 (Montblanc: Sinônimo de excelência artesanal, alta qualidade em matérias-primas e design inconfundível, os instrumentos de escrita Montblanc são o presente ideal para quem quer acertar na escolha. A edição comemorativa Meisterstück The Origin Collection, lançada em homenagem aos 100 anos do célebre instrumento de escrita Meisterstück, traz diversas opções em cores, como verde, azul e coral.)

7/14 (Pandora: Colar De Ouro Coração Assimétrico - R$ 2.419)

8/14 (Sunglass Hut: até 12 de junho na compra um par de óculos, o consumidor ganha 40% de desconto no segundo par para presentear o seu par. Além disso, entre os dias 6 e 8 de junho, nas compras acima de R$1.400 nas lojas físicas, os clientes ganharão duas ecobags personalizadas por artistas plásticos.)

9/14 (Theodora Home: a coleção Afeto conta com 4 quadros com frases diferentes, todos bordados à mão em tecido e emoldurados em madeira e vidro, R$ 789.)

10/14 (A Zaff - marca de luminárias italianas sem fio, leva luz e aconchego para o Dia dos Namorados e oferece aos seus clientes uma maleta exclusiva para a data. O presente une a versatilidade e elegância da sua famosa Poldina Micro, com o sabor e doçura de deliciosos bombons de chocolate da Carmella Patisserie.)

11/14 (Motorola Edge 50 Ultra Nordic Wood Hero, R$ 5.299,10.)

12/14 (A Linus se uniu à Transa55 em uma colaboração exclusiva para o Dia dos Namorados. Com as sandálias Linus Chumbo e Urucum estampadas com as formas geométricas e folhagens da Transa55, pintadas à mão pela artista Isabel Forti. A coleção é composta por vestidos, kimono, camisa de manga curta, cardigan, pantalona e camisão. Preços partir de R$ 298, nas lojas e sites das marcas.)

13/14 (Oriba: Colete tricot bege algodão, R$480)