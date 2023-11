Pizzaria de São Paulo é eleita a 4ª melhor do mundo; saiba mais

São Paulo é a segunda cidade no mundo onde mais se consome pizza, atrás apenas de Nova York. De acordo com a associação de Pizzarias Unidas do Brasil, o estado paulista consome aproximadamente 500 mil pizzas por dia, a metade do que é produzido no País inteiro. As redondas brasileiras também têm seu lugar de destaque nos rankings mundiais.

Hoje, 23, a Bráz Pizzaria acaba de ser reconhecida como a quarta melhor pizzaria do mundo pelo ranking 50 Top World Artisan Pizza Chains 2023, primeiro e mais importante guia italiano do setor. A premiação, que acontece anualmente em Nápoles, elege as melhores redes de pizzarias artesanais do mundo.

Entre os dez primeiros colocados, a Bráz figura como única brasileira, subindo uma posição em comparação ao ano passado.

“Para nós, é uma grande honra receber o reconhecimento deste que é o mais antigo e principal ranking de pizzarias do mundo. Queremos continuar crescendo e chegando a cada vez mais pessoas, mas sempre primando pela qualidade do que servimos e de como servimos, afinal, são 25 anos difundindo o legado dos imigrantes italianos”, exalta Camila Prado, responsável pela experiência Bráz.

Diferentemente da lista anunciada em setembro, 50 Top Pizza World, que seleciona as 50 melhores pizzarias da Itália e do mundo, sem qualquer preferência de estilo, esta lista é dedicada aos negócios com pelo menos quatro endereços no país de origem ou fora dele.

Os mais de 100 juízes anônimos, visitam os restaurantes sempre em dupla, pagam a própria conta e seguem uma série de critérios para atribuir os pontos. Em primeiro lugar na lista, está a Grosso Napoletano, uma das principais referências da pizza napolitana. Completam o pódio a Da Michele, em segundo, e o Big Mamma Group, em terceiro lugar. O ranking completo pode ser visto no site do guia: 50toppizza.it.

Serviço:

Rua Vupabussu, 271, Pinheiros, São Paulo, tel.: 11 3037-7975.

Rua Piracuama, 155, Perdizes, São Paulo, tel.: 11 2366-9894.

Rua Sergipe, 406, Higienópolis, São Paulo, tel.: 11 3214-3337.

Rua Graúna, 125, Moema, São Paulo, tel.: 11 5561-173.

Rua Apucarana, 1572, Tatuapé, São Paulo, tel.: 11 2676-2121 / 2268-2501 / 2676-2457

Rua Abílio Soares, 912 – Paraíso, São Paulo, tel.: 11 5555-0576

Rua Gandavo, 447 - Vila Mariana, São Paulo, tel.: 11 5082-3800

Avenida Benjamin Constant, 1963 – Cambuí, Campinas, tel.: 19 3251-4444

Horário de funcionamento: Domingo a quarta, das 18h30 às 23h30. Quinta a sábado, das 18h30 à 0h30.

Rua Maria Angélica, 129 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro, tel.: 21 2535-0687. Horário de funcionamento: segunda, das 18h30 às 23h00. Terça a quinta, das 18h30 à 0h. Sexta e sábado, das 18h30 à 0h30. Domingo das 18h30 à 0h.