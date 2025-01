Pirelli na moda: marca italiana apresenta coleção em colaboração com a Blauer

Para além das pistas, a Pirelli está presente no universo das artes, com seu calendário anual e o da moda, em colaboração com marca americana Blauer durante a Semana de Moda Masculina de Milão 2025.

Enquanto a Blauer tem raízes em workwear e outwear técnico, a Pirelli apresenta o desenvolvimento tecnológico, performance e esporte. A coleção conta com quatro itens unissex feitos com materiais reciclados.

“Blauer e Pirelli estão unidas por um denominador comum: a busca pela perfeição”, diz o CEO da FGF Industry, Enzo Fusco. “Esta colaboração não é apenas uma celebração dos nossos valores compartilhados, mas um convite a olhar para frente, em direção a um futuro onde inovação e pesquisa coexistem. A Blauer sempre foi uma marca que se destaca por sua moda esportiva em sintonia com os tempos e que, graças a sua performance, aumenta seu faturamento a cada temporada”.

A coleção cápsula Blauer x Pirelli inclui quatro peças exclusivas e funcionais de outwear, feitas com materiais de nova geração em preto e amarelo, que remetem às cores emblemáticas da companhia de Milão. Todas as peças incorporam um equilíbrio entre inovação, maior responsabilidade com o meio ambiente e design.

“Por mais de um século e meio, a Pirelli tem sido sinônimo de performance e inovação, mas também de cultura e design. Nos últimos anos, nossa marca atingiu novos patamares de força e reconhecimento mundialmente, conquistando até mesmo o público mais jovem e preocupado com o estilo”, diz Marco Maria Tronchetti Provera, Vice-presidente sênior da Pirelli Design.

Tecnologia para enfrentar diferentes estações

Uma jaqueta puffer projetada para enfrentar qualquer clima com estilo e praticidade. Feita de poliéster reciclado com inserções de tecido Taslan, a jaqueta apresenta uma estrutura tubular sem costura para oferecer máxima liberdade de movimento.

A laminação interna e externa de poliuretano torna o tecido à prova d'água e à prova de vento, enquanto o capuz ajustável e o cordão interno na cintura garantem proteção total contra os elementos. Os bolsos à prova d'água e o Flash LED Pocket para smartphones adicionam detalhes funcionais e inteligentes, enquanto o velcro duplo ajustável na manga reflete o DNA técnico da coleção. Uma jaqueta ideal para um guarda-roupa contemporâneo.

Outra versão é a puffer sem mangas projetada para aqueles que amam versatilidade. Com a mesma abordagem técnica do modelo de mangas longas, este colete é feito de poliéster reciclado e tecido Taslan, com acolchoamento Repreve e uma estrutura tubular sem costura. À prova d'água e à prova de vento, ele apresenta um fecho de zíper à prova d'água e dois bolsos laterais contrastantes para um design minimalista, mas altamente funcional. A cintura interna com cordão e o Flash LED Pocket confirmam a atenção aos detalhes inteligentes e práticos, tornando-o a vestimenta ideal para looks em camadas que combinam estilo e performance.

Já a parka 2 em 1 Plus Pocket Middle combina um exterior corta-vento laminado de três camadas e um interior acolchoado removível Repreve. A laminação dupla e os detalhes Taslan reciclados, aplicados por corte e colagem a laser, garantem impermeabilidade e proteção. Com capuz ajustável, zíper à prova d'água e bolsos de fole multifuncionais, esta parka se adapta a um estilo de vida ativo. Cintura com cordão e punhos ajustáveis oferecem conforto personalizado, enquanto o Flash LED Pocket acrescenta um toque de praticidade de alta tecnologia.

A última peça é um trench coat que mistura elegância e funcionalidade. Feito de um tecido de poliéster reciclado de três camadas com laminação dupla, ele protege do vento e da chuva, enquanto a ventilação traseira mantém a respirabilidade.

Linhas limpas e detalhes cortados a laser, colados com precisão, criam uma estética moderna, enquanto o fecho frontal duplo, com zíper e botões à prova d'água, oferece versatilidade. Dados ergonômicos nas mangas e nos punhos ajustáveis garantem conforto e liberdade de movimento. Os dois bolsos laterais e o Flash LED Pocket, escondido sob um zíper, destacam a atenção aos detalhes. O Velcro Personalizado na manga acrescenta um toque final.

A coleção cápsula estará disponível a partir de agosto nas lojas conceito da Blauer, no site oficial blauerusa.com e em uma seleção de boutiques premium mundialmente.