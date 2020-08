Persianas automatizadas: saiba mais sobre essa nova tecnologia

Claro que a arquitetura e o design de interiores têm muito que se beneficiar com várias das novas tecnologias apresentadas recentemente no mercado.

Não seria diferente quando se trata de fechamento de janelas. As cortinas e persianas automatizadas têm conquistado um considerável espaço no mercado nos últimos anos, ganhando muitos admiradores para este sistema.

Cortinas e persianas são elementos importantes para muitas decorações, pois são capazes de controlar a luminosidade e até a temperatura dos ambientes.

Além disso, podem ajudar a valorizar a estética e dar mais confortos aos cenários tratados. Mas o seu abrir e fechar constante deve provocar um desgaste dos seus componentes e também é uma tarefa considerada incômoda para algumas pessoas. Por isso, a ideia da automatização.

Liliana Zenaro Liliana Zenaro

No fim, cortinas e persianas são utilizadas nas decorações pela mesma razão – controle da iluminação, proteção e privacidade. Mas apesar disso, vão apresentar características de design distintas.

No caso das persianas, podem abrir em sentido horizontal e vertical; e serem feitas não só de tecido como ainda de madeira, palha, bambu, metal e PVC. Sendo assim, podem ser combinar com ambientes de muitos estilos modernos diferentes.

Bibiana Menegaz/Diego Duracenski Bibiana Menegaz/Diego Duracenski

Por que vale a pena utilizar persiana automatizada?

Para quem aprecia comodidade nos ambientes que habita, as persianas automatizadas são ótimas opções. Elas não gastam muita energia e ainda economizam o tempo dos usuários.

Uma das grandes vantagens do sistema automatizado apontado pelos fabricantes é o aumento da vida útil das persianas – pois, neste caso, o contato manual é reduzido.

Se o cômodo decorado possui muitas janelas ou se a altura desta abertura for muito grande, dificultando a abertura da cortina persiana, eis a solução. Basta um clique num controle para regular a luz, a vista, a temperatura e mais condições ambientais.

Há muitas possibilidades e tipos de persianas automatizadas à venda no mercado. Quanto à sua abertura, o sistema motorizado permite a movimentação para cima e para baixo, ou para um lado e outro – às vezes até em dois sentidos ao mesmo tempo. E seus trilhos podem ser adaptados para persianas tradicionais ou persianas rolô, romana, plissada e mais. Então, basta escolher um modelo que combine com a sua casa.

Conseil Brasil Conseil Brasil

Como funciona a automatização de persianas

Automatização de persianas é algo, em tese, simples e complicado ao mesmo tempo. Provavelmente irá requerer uma assistência profissional.

Isto porque envolve ligações elétricas; instalação de motor, interruptores e sensores; além de ajuste do sistema por ondas de rádio ou infravermelho via controle remoto. E as funções também podem ser programadas em aplicativos próprios para aparelhos smart. Tudo isto pode confundir.

Na maioria das vezes, o motor para abertura é embutido no próprio trilho onde será presa a persiana. Quando a central de automação, instalada próxima, identifica o sinal enviado por comando de luz, movimento ou voz, ela ativa o sistema e exerce, assim, a atividade solicitada pelo usuário.

Danyela Corrêa Danyela Corrêa

Por hora, o que você precisa saber é que cortinas e persianas automatizadas é uma realidade ao seu alcance. E quanto mais popular ficar esta tecnologia, menos ela custará aos nossos bolsos.

Pense em quantas possibilidades estes elementos podem trazer para a sua casa. Uma dica: use, por exemplo, persianas simples para cozinhas; romanas para salas, quartos e banheiros; painéis para salas de jantar e double vision para escritórios.

Essas dicas de decoração com persiana automatizada foram criadas pela equipe Viva Decora.