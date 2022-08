Divisória de ambientes: conheça essa alternativa para casas pequenas

Quem tem casa pequena ou apartamento sabe que a maior dificuldade é garantir privacidade em ambientes com conceito aberto. Mas esse é um problema fácil de resolver: basta instalar uma divisória de ambiente. Esse recurso pode ser usada para separar dois ambientes ou criar um cômodo novo, sem a necessidade de levantar paredes de alvenaria, que exigem muito tempo (e dinheiro) para serem construídas.

É possível fazer uma divisória de drywall, por exemplo, para criar um closet no quarto ou separar a sala de estar do home office. E as possibilidades são infinitas — além disso são, acessíveis. Por isso, selecionamos algumas ideias de espaços que usaram a divisória como alternativa para garantir privacidade e separar ambientes. Confira e escolha o tipo de divisória que mais combina com seu projeto de decoração!

Brise de madeira na lavanderia

É comum que a cozinha seja feita em conjunto com a lavanderia como forma de ganhar espaço no cômodo. Poucos projetos são feitos com a lavanderia separada. A solução para separar esses dois ambientes é bem simples: por meio de um brise de madeira.

A vantagem de usar o brise é que ele não interfere 100% na passagem de luz e ar - como aconteceria com uma divisória de gesso. É uma forma simples de separar os espaços, sem evitar que a luz do sol entre na lavanderia e vice-versa. Outra ideia é fazer uma porta de correr com esse material, assim você consegue isolar a lavanderia da cozinha sempre que precisar.

Divisória de vidro no home office

É importante ter um espaço específico para trabalhar em casa, e uma forma de garantir isso é por meio da divisória de vidro. A vantagem de separar os ambientes com a divisória de vidro é que você consegue visualizar tudo que acontece em casa, além de não interferir na entrada de luz no ambiente. Você pode fazer essa divisória na sala de estar, varanda gourmet ou no quarto. O importante é que seja um espaço agradável para trabalhar ou estudar.

Divisória ornamental

As divisórias de metal são as mais indicadas para quem está procurando por modelos que contribuam com o design da casa. Alguns possuem formatos geométricos, outros florais. Você pode encomendar o que mais combina com sua casa. Note que a divisória do ambiente abaixo foi feita na altura da escada, como forma de separar a sala de jantar do andar superior.

Além desse exemplo, você pode usar a divisória de metal para separar o quarto da sala de estar em lofts, na cozinha americana ou do hall de entrada para a sala. Qualquer ambiente pode contar com a beleza dessas divisórias - apenas escolha uma cor que combine com o restante da decoração.

Cobogó colorido

Quer adicionar um toque de cor na decoração? Então a divisória feita de cobogó é uma excelente alternativa. O cobogó é uma espécie de tijolo vazado muito utilizado na divisão de ambientes que precisam manter a passagem de ar por toda a casa. Porém, a diferença é que ele garante um pouco mais de privacidade.

Caso queira fazer um projeto sutil, invista no cobogó de cores neutras, como branco ou bege. Já as decorações mais alegres ficam lindas com o cobogó amarelo, azul ou laranja - são cores perfeitas para separar a cozinha do restante da casa no conceito aberto.

Estante divisória

De todas as opções que citamos, a que mais agrega na decoração de ambientes compactos é a estante usada como divisória. Ela ajuda na organização do espaço, pode conter enfeites lindos e, ainda por cima, separar os cômodos. É o combo perfeito.

Além da estante você pode usar um painel para dividir os ambientes ou um guarda roupa. O ideal é avaliar qual é o móvel mais importante para sua casa e usá-lo ao seu favor para economizar na reforma e conseguir um efeito bonito na decoração.

*Essas dicas foram criadas pela equipe da Viva Decora.

