Festival de Cinema de Gramado 2025: “” leva como melhor filme; veja lista de vencedores

O 53º Festival de Cinema de Gramado anuncia os vencedores da Mostra de Longas Metragens Brasileiros neste sábado, 23 de agosto. Ao todo, seis filmes competem ao principal prêmio no festival, incluindo produções de Miguel Falabella, Paolo Marinou-Blanco e Douglas Soares.

O evento contou com a presença de algumas das maiores celebridades do cinema nacional, entre elas Rodrigo Santoro, Denise Fraga, Bella Campos ("Vale Tudo"), Danielle Winits, Xamã, Eduardo Moscovis, Malu Galli e Gero Camilo.

Disputam a competição os filmes "Nó", de Laís Melo; "Papagaios", de Douglas Soares; "Querido Mundo", de Miguel Falabella; "Sonhar com Leões", de Paolo Marinou-Blanco; "Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo; e "Cinco Tipos de Medo", de Bruno Bini.

Acompanhe a lista de vencedores do Festival de cinema de Gramado:

Vencedores do Festival de Gramado de 2025

Esta lista está sendo atualizada ao vivo.

Melhor Filme

Melhor Direção

Laís Melo, por “Nó”

Melhor Ator

Gero Camilo, por “Papagaios”

Melhor Atriz

Malu Galli, por “Querido Mundo”

Melhor Roteiro

Bruno Bini, por “Cinco Tipos de Medo”

Melhor Fotografia

Renata Correia, por “Nó”

Melhor Montagem

Bruno Bini, por “Cinco Tipos de Medo”

Melhor Trilha Musical

Alekos Vuskovic, por “A Natureza das Coisas Invisíveis”

Melhor Direção de Arte

Elsa Romeiro, por “Papagaios”

Melhor Atriz Coadjuvante

Aline Marta Maria, por “A Natureza das Coisas Invisíveis”

Melhor Ator Coadjuvante

Xamã, por “Cinco Tipos de Medo”

Melhor Desenho de Som

Bernardo Uzeda, Thiago Sobral e Damião Lopes, por “Papagaios”

Menção Honrosa

“Sonhar com Leões”, de Paolo Marinou-Blanco

Prêmio especial do Júri

“A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Melo

Júri da Crítica

“Nó”, de Laís Melo

Júri Popular

Conheça os filmes do Fstival de Gramado deste ano

O longa de Falabella, "Querido Mundo", fala sobre amor, esperança e possibilidades. Conta a história de Elsa e Oswaldo, que após a queda de uma ponte numa noite de tempestade, se conhecem e mudam a trajetória um do outro. Eles acabam por se encontrar no Rio de Janeiro às vésperas do Ano Novo, nos escombros de um prédio abandonado por seus construtores.

Já o de Paolo Marinou-Blanco, "Sonhar com Leões" traz Denise Fraga para uma tragicomédia sobre a eutanásia. Nele, Gilda (Fraga), uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, chegou ao fim da linha. Com uma doença terminal e apenas um ano de vida pela frente, seu único desejo é morrer sem dor enquanto ainda é ela mesma e ainda tem sua dignidade.

"Natureza das Coisas Invisíveis" é protagonizada por crianças. Conta a história de Glória, de 10 anos, que passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha como enfermeira. Lá ela conhece Sofia, uma menina que está convencida de que a piora na saúde da bisavó é causada pela internação no hospital. Unidas pelo desejo de sair dali, as crianças encontram conforto na companhia uma da outra. Quando a partida se torna inevitável, as meninas e suas mães seguem para um refúgio no interior do Goiás para passar os últimos dias de um verão inesquecível.

"Cinco Tipos de Medo", de Bruno Bini, traz Bella Campos e Xamã em uma trama interconectada sobre os crimes de uma facção em um bairro de Cuiabá (MT). São, ao todo, cinco pessoas com histórias entrelaçadas. Murilo, um jovem músico em luto, se envolve com Marlene, enfermeira presa a um relacionamento abusivo com um traficante. Suas histórias cruzam as de Luciana, policial movida por vingança, e Ivan, advogado com intenções ocultas. Cinco vidas aparentemente desconectadas colidem num caminho sem volta.

Por fim, "Papagaios", de Douglas Soares, conta a história de Tunico,o mais famoso “Papagaio de Pirata” do Rio de Janeiro. Depois de um grave acidente, ele conhece Beto, jovem misterioso que se torna seu aprendiz. O encontro revela a face oculta da busca pela fama a qualquer custo.