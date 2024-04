Os restaurantes com mais de 30 anos que estão entre os 100 melhores do Brasil

Curioso para saber quais são os melhores restaurantes do Brasil com mais de três décadas de história? Para resolver essa questão, CASUAL Exame selecionou os representantes da boa gastronomia que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil. Confira.

Mocotó (SP)

Mocotó: Pirão de leite com pipoca de queijo coalho e carne de sol confit. (Divulgação/Divulgação)

O tradicional Mocotó é um patrimônio de São Paulo. Aberto desde 1973, atrai uma multidão até o bairro da Vila Medeiros, na zona norte paulistana – quase na vizinha Guarulhos (SP). Quem comanda a cozinha é o chef Rodrigo Oliveira – também jurado do MasterChef – que herdou o negócio do pai e o transformou em um ícone da gastronomia local, sem perder a identidade original, mais simples.

Não deixe de provar aquela porção clássica de torresminho (19,90 reais), e, é claro, o caldo de mocotó cuja receita é a mesma há 50 anos (24,90 reis a versão mini). Nos principais, uma das estrelas é a carne-seca desfiada com cebola roxa e finalizada com manteiga de garrafa (98,90 reais),

Serviço: Avenida Nossa Senhora do Loreto, 1100, Vila Medeiros, São Paulo. Abre de segunda a sexta das 12h às 23h; sábados das 11h30 às 23h; e domingos das 11h30 às 17h. R. Aroaba, 333 - Vila Leopoldina, São Paulo. De terça a sábado das 12h às 22h e domingo das 12h às 16h.

Fasano (SP)

Tradicional tiramisà do Fasano é vendido por 68 reais. (Taste Brasil/Divulgação)

Desde sua inauguração em 1982, o restaurante Fasano tem sido um ícone da alta gastronomia italiana, uma marca do restaurateur Gero Fasano. Concebido pelos aclamados arquitetos brasileiros Isay Weinfeld e Marcio Kogan, o ambiente do restaurante Fasano é um reflexo de elegância.

Sua adega, sob a supervisão do sommelier Manoel Beato, é repleta de uma seleção de vinhos únicos de Châteaux, Barolos e Brunellos, adquiridos durante incursões pelas regiões vinícolas da Itália e França. No cardápio, criado pelo chef Luca Gozzani, vale pedir a clássica burrata com presunto de Parma (195 reais), e o pappardelle com cogumelo porcini e creme de quejo grana padano (285 reais).

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88, Jardim Paulista, São Paulo. Abre de segunda a quinta, das 19h à meia-noite. Sexta e sábado, das 19h à 1h; domingo, das 12h às 17h.

Carlota (SP)

Empadão de Bobó de Camarão da Carlota. (Lucas Terribili/Divulgação)

Prestes a completar 30 anos de atividade, o Carlota se mantém entre os melhores endereços gastronômicos da cidade, recebendo prêmios da crítica especializada e conquistando o paladar do público. A casa da chef Carla Pernambuco tem fachada branca e grandes janelas, que banham o ambiente com luz natural. Ali, os clientes exploram a cozinha multicultural idealizada pela chef, em conceito que ela define como “bistrô de bairro”. Criativa, Carla está sempre desenvolvendo novidades para o menu e trazendo convidados de outras partes do Brasil e do mundo, seja para cozinhar no restaurante ou para dar aulas no Estúdio CP, espaço idealizado por ela para promover eventos e encontros.

Serviço: Rua Sergipe, 753, Higienópolis. De terça a quinta-feira, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Sexta-feira, das 12h às 16h e das 19h às 23h30. Sábado, das 12h às 17h e das 19h às 23h30. Domingo, das 12h às 17h.

Tordesilhas (SP)

Sob comando da chef Mara Salles, saem da cozinha do Tordesilhas clássicos brasileiros há mais de 30 anos. Diferentes regiões do país são contempladas com pratos como Bobó de Camarão R$ 115, Moqueca Capixaba de Peixe R$ 115, Pirarucu ao Molho de Hortaliças e Purê de Banana-da-terra R$ 99, Costelinha de Porco Confitada, Arroz de Feijoada e Couve R$ 98, Barreado R$ 95 e Baião de dois e Carne Seca R$ 95.

Serviço: Alameda Tietê, 489 - Jardins. São Paulo. De terça à sexta-feira das 19h às 23h30. Sábado das 12h às 17h e das 19h30 às 23h30 e domingo das 12h às 17h.

Cipriani (RJ)

Inaugurado em 1994 e agraciado com uma estrela Michelin, o restaurante comandado pelo chef Nello Cassese valeria só pela localização: ladeia a mítica piscina do Copacabana Palace. A comida, no entanto, faz justiça ao célebre hotel e a tudo que ele representa. A 545 reais, o menu degustação mais enxuto reúne clássicos do estabelecimento, caso do raviolini del plin, frango à “cacciatora”, raízes, queijo Taleggio. O segundo e único outro percurso disponível, este a 650 reais, junta receitas como cordeiro, avelã, cogumelo e camarão.

Serviço: Avenida Atlântica, 1702, Copacabana, Rio de Janeiro. De segunda-feira a sábado das 19h à 00h.

Xapuri (BH)

Desde 1987, do fogão à lenha saem as receitas generosas para duas pessoas (ou bem mais), como carne de panela, “costelinha de sinhá” e lombo assado. Elas vêm guarnecidas de arroz e acompanhamentos dignos das fazendas mineiras. E dificilmente sua conta passará dos 120 reais.

Só que a proposta de retirar os clientes da rotina vai além dos pratos recheados de memórias afetivas e também se reflete na decoração rústica do restaurante. Na verdade, o Xapuri nem parece localizado em Belo Horizonte (MG) e essa viagem é mais um dos segredos do sucesso dos últimos 30 e poucos anos.

Serviço: Rua Mandacarú, 260, Trevo, Belo Horizonte. De terça a sábado das 11h às 22h, domingo das 11h às 17h.