Os presentes mais populares deste Natal, segundo o ranking de apps da Apple

Caso você esteja curioso sobre os presentes mais populares deste Natal nos Estados Unidos, o ranking de aplicativos gratuitos da App Store da Apple pode fornecer boas pistas. Entre os aplicativos mais baixados na semana do Natal, muitos estão vinculados a dispositivos populares, indicando tendências claras no consumo de produtos tecnológicos neste fim de ano. As informações são da Business Insider.

Meta Quest e o sucesso do metaverso

Liderando o ranking está o Meta Horizon, aplicativo oficial para configurar e acessar recursos do Meta Quest, o headset de realidade mista da Meta. Essa tecnologia, similar ao Vision Pro da Apple, mas com um preço bem mais acessível, parece ter sido um dos presentes mais buscados em 2024. O aplicativo oferece uma plataforma social e acesso a diversas ferramentas e serviços voltados ao metaverso.

Alexa e os dispositivos Echo

Na segunda posição está o aplicativo Amazon Alexa, essencial para gerenciar os dispositivos da linha Amazon Echo. Esses alto-falantes inteligentes, conhecidos por sua praticidade no controle de música, alarmes e dispositivos de casa conectada, continuam populares entre os consumidores que buscam funcionalidades práticas e modernas para o dia a dia.

Porta-retratos digitais em alta

Os porta-retratos digitais também marcaram presença forte no Natal de 2024. Aplicativos como Frameo e Aura Frames, ocupando o terceiro e quarto lugares no ranking, refletem a popularidade desses dispositivos, que permitem enviar e compartilhar fotos digitalmente para exibição em quadros inteligentes. Eles se destacam como presentes ideais para famílias e amigos que desejam manter lembranças visíveis e atualizadas em tempo real.

Entretenimento infantil e dispositivos educativos

O quinto lugar ficou com o aplicativo Mytonies, ligado ao Toniebox, um sistema de áudio projetado para crianças. Esses dispositivos sem tela oferecem uma forma divertida e educativa de ouvir histórias, músicas e conteúdos pedagógicos. O aplicativo também permite que os pais adicionem novos áudios aos dispositivos, destacando-se como um presente pensado para os pequenos.

Tendências além do Top 5

Embora os cinco primeiros aplicativos do ranking estejam diretamente ligados a presentes de Natal, outros itens tecnológicos também tiveram destaque. O PlayStation App apareceu em décimo lugar, indicando que o PlayStation 5 foi um dos consoles mais desembrulhados nesta temporada. O aplicativo do Xbox, em 22º lugar, também reforça o sucesso dos consoles nesta época.

Outro destaque foi o aplicativo da Bose, que alcançou o 15º lugar, sinalizando que fones de ouvido e caixas de som da marca também figuraram entre os presentes preferidos do público.

O impacto da tecnologia nos presentes

O ranking da App Store é um reflexo interessante de onde o consumo está sendo direcionado. Em 2024, os dispositivos conectados e interativos continuam liderando a lista de desejos, com produtos que integram tecnologia de ponta e praticidade no dia a dia.

Além de indicar tendências de consumo, o ranking também reforça que, para muitos desses presentes, o verdadeiro processo de configuração começa após serem desembrulhados. Seja um headset de realidade virtual, um alto-falante inteligente ou um porta-retrato digital, quase sempre há um aplicativo que complementa e potencializa a experiência de uso.