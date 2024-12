Bluesky testa recurso de trending topics e promete implementação gradual

A rede social Bluesky anunciou, no Natal, o início dos testes de uma nova visualização de trending topics, ou assuntos em alta, em suas plataformas para desktop e aplicativos móveis. A funcionalidade já está disponível para usuários globalmente, mas apenas no idioma inglês.

No desktop, os trending topics aparecem na barra lateral direita. Nos aplicativos móveis, eles podem ser acessados ao tocar no botão de busca. Para quem prefere evitar essa funcionalidade, a rede permite desativá-la no menu Configurações > Conteúdo e Mídia, desmarcando a opção “Ativar trending topics”.

Bluesky também garantiu que palavras ou frases adicionadas à lista de silenciamento do usuário não aparecerão nos assuntos em alta. Assim, conteúdos indesejados são automaticamente filtrados, respeitando preferências individuais.

Lançamento gradativo e comparação com concorrentes

Embora seja a primeira vez que o Bluesky introduz a funcionalidade oficialmente, apps de terceiros, que rodam a rede social com uma interface própria, como o Greysky, já haviam implementado recursos similares no ano passado.

Além disso, a rede Threads, principal concorrente do Bluesky, lançou seus próprios trending topics em março nos EUA e expandiu testes para o Japão em outubro.

A equipe do Bluesky afirmou que esta é apenas uma versão inicial do recurso e que futuras melhorias estão planejadas para enriquecer a experiência do usuário.