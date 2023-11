Os melhores carros do ano de 2023, segundo ranking EXAME Casual

Chegou a hora de reconhecer os feitos dos grandes engenheiros, designers e visionários que deram vida aos sonhos automobilísticos, transformando os carros não só em um meio de transporte mas também em sonho de consumo. Pela segunda vez, EXAME Casual elege os Melhores Carros do Ano de 2023 lançados nos últimos 12 meses no Brasil. A escolha contou com a ajuda de um júri formado pelos maiores especialistas e influenciadores do setor no país, além dos principais jornalistas de estilo de vida.

Em nossa eleição, o desejo e o prazer contam tanto quanto as informações técnicas de praxe, como motorização e velocidade máxima. Foram avaliados mais de 70 lançamentos de 25 montadoras, que resultaram na lista apresentada em dez categorias principais de carros, divididos entre acima e abaixo de 300.000 reais (mais desejado, luxuoso, confiável, bonito e tecnológico), e cinco categorias de marca (mais esportiva, desejada, confiável, tecnológica e luxuosa). Confira o resultado.

Carro mais bonito e o mais desejado acima de R$ 300.000: Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 GT3 RS.

O mais bonito e o mais desejado. As duas características se complementam na wishlist dos apaixonados por carros. O Porsche 911 GT3 RS foi o escolhido pelos jurados nas duas categorias, no recorte feito acima de 300.000 reais. A aparência do esportivo é caracterizada pelo grande número de elementos aerodinâmicos funcionais, muito similares aos dos carros de corrida. O atributo mais proeminente é a asa traseira, com sistema de redução de arrasto (DRS, na sigla em inglês). Para alcançar maiores velocidades em seções retas da pista, o DRS permite que as asas sejam achatadas ao toque de um botão, conferindo mais estabilidade. O superesportivo tem câmbio de sete marchas, acelera de zero a 100 quilômetros por hora em 3,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 296 quilômetros por hora na sétima marcha. O carro é vendido apenas sob encomenda, em razão do alto nível de personalização, e o preço parte de 1,92 milhão de reais.

Carro mais tecnológico acima de R$ 300.000: BMW i7 xDrive60 M Sport

BMW i7 XDrive 60 M Sport: sedã 100% elétrico.

Sentado em uma primeira classe de avião. É assim que você se sente no assento de trás do BMW i7. O mais caro sedã da marca no Brasil é 100% elétrico — o único da série 7 por aqui — e conta com um verdadeiro cinema de alta geração. O ponto alto é uma tela retrátil de 31 polegadas que pode ser acionada com apenas um botão. Como se não bastasse, consegue estacionar sozinho e tem autonomia de 479 quilômetros. O BMW i7 tem 5,39 metros de comprimento, 1,95 metro de largura e 1,54 metro de altura. O porta-malas tem capacidade para 500 litros de bagagem, com acionamento elétrico da tampa traseira — ou por meio de abertura por sensores, que identificam quando o motorista passa o pé por baixo do para-choque. Equipado com dois motores elétricos, um no eixo dianteiro e outro no traseiro, o carro tem potência de 544 cavalos (400 kW) e torque imediato de 745 Nm. Acelera de zero a 100 quilômetros por hora em 4,7 segundos e tem velocidade máxima limitada a 240 quilômetros por hora para preservação da bateria. O preço sugerido pela marca é de 1.282.950 reais.

Interior do BMW i7: tela retrátil de 31 polegadas para os passageiros do banco de trás.

Carro mais luxuoso acima de R$ 300.000: Range Rover Sport

Range Rover Sport: farol com 1,3 milhão de dispositivos de microespelhos digitais.

O novo Range Rover Sport foi criado para combinar luxo e desempenho. O modelo de terceira geração tem faróis de LED digitais com luzes de condução diurna que proporcionam mais visibilidade, com alcance de até 500 metros. Cada farol tem 1,3 milhão de dispositivos de microespelhos digitais, que são acionados pela iluminação adaptativa com base nos dados de navegação para seguir, antecipadamente, a estrada à frente. Conta com sete modos de direção, o que faz com que o carro se adapte a diferentes tipos de terreno. O motor é híbrido plug-in, potente para movimentar o carro que tem 1,82 metro de altura. A aceleração vai de zero a 100 quilômetros por hora em 5,9 segundos. O preço parte de 985.750 reais.

Carro mais confiável acima de R$ 300.000: Defender 110 75th Limited Edition

Defender 110 75th Limited Edition: tonalidade exclusiva para a comemoração 75 anos do carro lançado em 1948.

A edição limitada marca os 75 anos do carro lançado em 1948. O modelo foi criado na cor chamada Verde Grasmere, tonalidade exclusiva para a comemoração e usada pela primeira vez na nova Defender. As rodas de liga leve de 20 polegadas também receberam a pintura especial no mesmo tom. Ainda no exterior, o veículo traz um grafismo dos 75 anos, além de para-choques na cor Ceres Silver. O interior recebeu tratamento exclusivo, com o console com acabamentos feitos na cor do carro e grafismos gravados a laser nas extremidades laterais do painel. Está disponível a partir de 819.950 reais.

Carro mais bonito até R$ 300.000: Kia Niro

Kia Niro: potência com dois motores combinados (injeção e elétrico).

Além do design externo e interno, um dos principais atributos da segunda geração do Niro são os dois motores, um a gasolina e com injeção direta, e o outro elétrico, que proporciona potência combinada de 141 cavalos. Na parte de tecnologia, tem o sistema chamado Adas (Advanced Driver Assistance System), capaz de auxiliar na direção, por exemplo identificando pontos cegos. As maçanetas externas são da cor do veículo, sendo as dianteiras com funcionamento por toque. Segundo o Inmetro, o híbrido Kia Niro faz 17,7 quilômetros por litro na estrada e 19,8 quilômetros por litro na cidade, sendo um dos mais econômicos da categoria. O preço parte de 243.990 reais.

Carro mais tecnológico até R$ 300.000: Ford Ranger

Ford Ranger: nova arquitetura elétrica, totalmente conectada

A nova geração da Ranger é supertecnológica, com painel de instrumentos full digital de 12,4 polegadas, multimídia de 12 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e CarPlay, carregador por indução e seis modos de condução. A picape também é a primeira da Ford no Brasil capaz de receber atualizações à distância. Esse avanço vem da sua nova arquitetura elétrica, totalmente conectada, com 36 módulos que trocam informações de forma integrada. As versões de topo XLT e Limited são equipadas com motor a diesel, transmissão automática de dez velocidades com câmbio eletrônico e a nova tração 4WD, um sistema mais inteligente e eficiente. A versão inicial tem valor a partir de 234.990 reais.

Carro mais confiável até R$ 300.000: Honda HR-V

Honda HR-V: 77 cavalos de potência, com câmbio de sete marchas.

Lançado em duas versões, a Advance e a Touring, o New HR-V traz um motor turbo flex com injeção direta de alta pressão que dispensa a utilização de sistemas auxiliares de pré-aquecimento do combustível para partidas sob baixas temperaturas. São 177 cavalos de potência, com câmbio de sete marchas. Para dar mais segurança, tem assistente de redução de ponto cego, por meio de uma câmera que aumenta o ângulo de visão até quatro vezes. Também conta com assistente de partida em subidas que mantém o freio acionado por alguns segundos após a liberação do pedal do freio. O SUV é fabricado em Itirapina, no interior de São Paulo, e é vendido a partir de 150.400 reais.

Carro mais desejado até R$ 300.000: BYD Seal EV

BYD Seal EV: primeiro veículo a implementar a tecnologia Cell-to-Body (CTB).

O novo sport coupé Seal é o primeiro veículo a implementar a tecnologia Cell-to-Body (CTB) no mercado brasileiro, permitindo que a bateria seja realmente parte da estrutura da carroceria, trazendo mais rigidez e segurança. O BYD Seal elétrico tem dois motores que somam 531 cavalos, levando apenas 3,8 segundos para atingir os 100 quilômetros por hora. Com 100% de carga, no ciclo urbano WLTP a autonomia é de 520 quilômetros. No lançamento, em agosto deste ano, foram 70 unidades comercializadas nas concessionárias de todo o Brasil em 24 horas, o que equivale a um carro vendido a cada 20 minutos. O preço parte de 296.800 reais.

Carro mais luxuoso até R$ 300.000: BMW X1

BMW X1: luxo interior, com bancos de couro e console central com botão basculante.

O BMW X1 tem três versões: a nova sDrive18i, a sDrive20i X-Line e a sDrive20i M Sport. Visualmente há evolução do design com a grade curva dupla em formato quase retangular. Já na parte traseira, faróis tridimensionais em formato de “L”. No interior, muito luxo com bancos de couro, console central com botão basculante, além de base de carregamento sem fio, por indução. Tem conectividade com os aplicativos Apple CarPlay e Android Auto. No motor, a versão mais básica tem potência de até 156 cavalos e custa a partir de 299.950 reais.

Marca mais esportiva e mais desejada: Porsche

Presente em diversas provas de alta v1elocidade do automobilismo mundial, a Porsche transfere as características de esportividade e de desejo dos carros das pistas de corrida para os modelos que vão para as ruas. O 911 GT3 RS é um exemplo do auge da união entre os dois mundos dos apaixonados pelas quatro rodas — não à toa, venceu as duas categorias da eleição da EXAME Casual.

Marca mais luxuosa: Mercedes-Benz

Falar de Mercedes-Benz é falar de luxo. A semântica é corroborada com reconhecimento: a alemã é a marca de automóveis de luxo mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de 56,1 bilhões de dólares, no ranking Best Global Brands. Antes do final desta década a Mercedes quer eletrificar toda a frota, mantendo o desejo de consumo de luxo do consumidor nessa transição para o futuro.

Marca mais c onfiável: Toyota

Pelo segundo ano a Toyota é eleita a marca mais confiável no ranking Melhores Carros do Ano da EXAME ­Casual. Um dos exemplos desse atributo está na Hilux GR-Sport, que conta com o Toyota Safety Sense, com destaque para o sistema de pré-colisão frontal. A tecnologia japonesa é há tempos famosa pelo quesito confiança, seguindo alguns pilares essenciais, como durabilidade, baixo custo de manutenção e menor consumo de combustível, elementos percebidos pelo consumidor e pelos jurados desta lista.

Marca mais tecnológica: BMW

Depois de elevar o nível de carros tecnológicos com o lançamento do elétrico i7, a BMW aparece no ranking ­EXAME Casual pela segunda vez no topo da categoria. Há alguns anos a marca alemã estabeleceu metas ousadas para liderar a disputa tecnológica, sobretudo nos carros elétricos. Vai investir 100 milhões de euros até 2026 em um novo centro de testes de baterias, na Alemanha. Resultado de tudo isso é que, dos dez elétricos com maior autonomia vendidos no Brasil, cinco são da BMW, segundo o Inmetro.

Os melhores carros do ano de 2023

Categoria até R$ 300.000

Carro mais bonito Kia Niro Carro mais confiável Honda HR-V Carro mais tecnológico Ford Ranger Carro mais luxuoso BMW X1 Carro mais desejado BYD Seal EV

Categoria acima de R$ 300.000

Carro mais bonito Porsche 911 GT3 RS Carro mais desejado Porsche 911 GT3 RS Carro mais confiável Land Rover Defender 110 75th Limited Edition Carro mais tecnológico BMW i7 xDrive60 M Sport Carro mais luxuoso Land Rover Range Rover Sport

As marcas

Marca mais esportiva Porsche Marca mais desejada Porsche Marca mais confiável Toyota Marca mais tecnológica BMW Marca mais luxuosa Mercedes-Benz

Júri: Alex Ruffo (Jovem Pan), André Chiappero Schaun (Autoesporte),Antônio Meira Jr. (Correio/Salvador), Cássio Cortes (Brazil Journal), Chico Barbosa, Clayton Sousa (Última Marcha/SBT Brasília), Eduardo Sodré (Folha de S.Paulo), Fábio Trindade (Motor1), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Guilherme Fontana (Quatro Rodas); Helena Galante (Claudia), Ivan Padilla (EXAME), João Anacleto (A Roda), Jorge Moraes (CBN), Júlia Storch (EXAME), Milene Rios; Paula Braga (Automotive Business), Paula Toco (Pé na Estrada/SBT e Massa FM); Rafaela Borges (Primeira Classe/Uol), Rodrigo Ferreira (Webmotors), Susana Barbosa (Elle) e Tião Oliveira (Estadão).

*Os preços têm como base a tabela até setembro de 2023 e podem sofrer alteração entre o fechamento da edição e a publicação.