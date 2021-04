Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no final de semana

Entre suspenses e natureza, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo o documentário “Em Busca de Sheela”, sobre Ma Anand Sheela, ex-secretária de Osho, e a série “Sombra e Ossos”, baseada nos best-sellers de Leigh Bardugo sobre o universo Grisha. Já na HBO GO, o destaque fica para a série policial “Mare of Easttown”, estrelada por Kate Winslet.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Dessa vez, entram na lista a estreia de “Mare of Easttown”, “Horizon Line”, “A Vida em Cores com David Attenborough”, “Em Busca de Sheela” e "Sombra e Ossos".

Mare of Easttown (HBO GO)

Enquanto sua vida desmorona ao seu redor, o detetive Mare Sheehan (Kate Winslet) de uma pequena cidade da Pensilvânia investiga um assassinato local. A série explora o lado obscuro de uma comunidade próxima e fornece um exame autêntico de como a família e as tragédias do passado podem definir nosso presente.

Horizon Line (Prime Video)

Um casal que viaja em um pequeno avião para participar de um casamento em uma ilha tropical deve lutar por suas vidas depois que seu piloto sofre um ataque cardíaco. Sem conhecimento de como pilotar o avião, ambos lutam pela sobrevivência para chegarem sãos e salvos ao destino.

A Vida em Cores com David Attenborough (Netflix)

Das florestas tropicais da Costa Rica às montanhas nevadas da Escócia, David Attenborough viaja pelo mundo revelando as maneiras extraordinárias como os animais usam as cores. Nesta nova série em três partes, que estreou no Dia da Terra (22), David Attenborough viaja pelo mundo, das florestas tropicais da Costa Rica às montanhas nevadas da Escócia, revelando as maneiras extraordinárias como os animais usam as cores. Graças a uma tecnologia de câmera revolucionária criada especificamente para a série, podemos perceber como algumas cores invisíveis para o olho humano são essenciais nas interações dos animais. Dos sinais ultravioleta das asas das borboletas à surpreendente finalidade das listras dos tigres de Bengala, um universo oculto de cores está esperando para ser descoberto.

Em Busca de Sheela (Netflix)

A polêmica e atrevida ex-secretária de Osho, Ma Anand Sheela, retorna à Índia após 34 anos de exílio e as pessoas simplesmente não se cansam dela. Searching for Sheela é um olhar íntimo sobre sua jornada pela Índia, observando a mudança de marca dela como um ícone da cultura pop, com o público incapaz de decidir se a considera uma "criminosa" ou permanece maravilhada com seus dias de secretária durona. Sheela, agora frágil e com 70 anos, no crepúsculo de sua vida, parece estar em busca de redenção, mas será que ela está? E se ela for, um mundo consumido pelo espetáculo permite que ela tenha espaço para isso?

Sombra e Ossos (Netflix)

Baseada na série de best-sellers de Leigh Bardugo sobre o universo Grisha, Sombra e Ossos acontece em um mundo destruído pela guerra, onde a órfã e soldado Alina Starkov acaba de descobrir um poder extraordinário que pode ser a chave para libertar o país. Com a ameaça monstruosa da Dobra das Sombras à espreita, Alina é separada de tudo o que conhece para treinar e fazer parte de um exército de elite de soldados mágicos conhecidos como Grisha. Enquanto aprende a controlar seus poderes, ela descobre que os aliados e inimigos não são tão diferentes assim e que nada nesse mundo é o que parece. Além de tudo isso, existem forças malignas em jogo, incluindo um grupo de criminosos muito carismáticos, e só a magia não será suficiente para sobreviver.

