Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e ação, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo a série documental Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime, sobre o crime e passado de Elize Matsunaga. Já na HBO Max, o destaque fica para a série Gossip Girl que retorna com novo elenco. No Disney+ estreia o tão aguardado Viúva Negra, estrelado por Scarlett Johansson.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime (Netflix)

Em um crime que chocou o Brasil, Elize Matsunaga mata e esquarteja o marido. Agora, ela dá sua primeira entrevista nesta série documental que explora o caso. Com quatro episódios de 50 minutos cada, Elize relembra sua infância em Chopinzinho, no Paraná, e o conturbado relacionamento com o empresário antes do assassinato.

"Ainda não sei dizer que tipo de emoção fez eu apertar aquele gatilho", revela Elize Matsunaga, mais de nove anos após o assassinato e esquartejamento do marido, Marcos Matsunaga. Pela primeira vez após o caso, a ré confessa e quebra o silêncio em entrevista para nova série.

Viúva Negra (Disney+)

Em Viúva Negra, a história da heroína será finalmente revelada. A infância, o passado e seus familiares poderão ser vistos durante o filme, o que será fundamental para entender a importância que Natasha Romanoff teve para os Vingadores e no combate à extinção da humanidade.

Yelena Belova (Florence Pugh) e o Guardião Vermelho (David Harbour) são duas peças fundamentais na história de Natasha. Yelena é a irmã adotiva de Natasha e, juntas, elas vão à procura do ex-agente russo, o Guardião Vermelho. A “família” rende boas cenas cômicas e de ação para o telespectador. O longa está disponível através do Premier Access por 69,90 reais.

Gossip Girl (HBO Max)

Gossip Girl retorna como a principal fonte na vida escandalosa da elite de Nova Iorque. Uma nova geração de Upper East Siders agora será o alvo, expondo seus escândalos, angústias e fofocas na nova era da mídia social.

O Homem Água (Netflix)

Desesperado para salvar a mãe (Rosario Dawson), Gunner (Lonnie Chavis) decide procurar o Homem Água, uma criatura mítica que conhece o segredo da imortalidade. Com a ajuda da misteriosa Jo (Amiah Miller), o garoto parte rumo à floresta Wild Horse. Mas quanto mais eles avançam, mais estranha e perigosa vai ficando essa aventura. Agora, a única esperança dos dois é o pai de Gunner (David Oyelowo), que fará de tudo para resgatá-los e, nesse processo, também vai descobrir quem o filho realmente é.

Biohackers (Netflix)

Mia não se lembra de nada desde que foi sequestrada. No entanto, quando descobre uma mensagem que escreveu para si mesma, ela começa a entender que sua vida corre perigo se não resolver o mistério do próprio desaparecimento. Para isso, ela vai precisar da ajuda da mulher em que menos confia: a professora Lorenz.

