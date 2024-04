Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana; veja trailers

Entre suspense e romance, documentário e ficção, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, duas estreias, incluindo a comédia romântica espanhola Uma Parede entre Nós. Já no Max, estreia do thriller de espionagem O Simpatizante, baseado no livro vencedor do Prêmio Pulitzer de Viet Thanh Nguyen e a série documental Massacre dos Mórmons.

Argylle (Apple TV+)

Elly Conway, interpretada por Bryce Dallas Howard, é uma escritora reclusa que ama gatos e é autora de uma série best-seller de livros de espionagem sobre o agente secreto impossivelmente glamoroso Argylle (Henry Cavill), que está em missão para desmantelar um nefasto sindicato de espiões. Quando Elly, com a ajuda de Aidan (Sam Rockwell), um espião de verdade que detesta felinos, descobre que sua história reflete as ações de uma organização de espionagem de verdade, acontece um perigoso jogo de gato e rato. Para continuar um passo à frente dos assassinos, enquanto trabalha para evitar uma crise global, esses dois parceiros improváveis, acompanhados pelo gato Alfie, encontram-se em uma história de aventura protagonizada por eles próprios.

Massacre dos Mórmons (MAX)

A série documental Massacre dos Mórmons retrata o chocante crime ocorrido em 4 de novembro de 2019 entre os estados de Sonora e Chihuahua, no México, no qual nove membros da comunidade mórmon, mulheres e crianças, foram brutalmente assassinados em uma emboscada. Desde então, diferentes hipóteses sobre as razões do crime surgiram. Esta é a primeira série documental sobre o crime mais impactante da última década no México, que comoveu toda a sociedade e chamou a atenção internacionalmente em níveis político e midiático.

Após quase cinco anos, a investigação criminal continua e a impunidade persiste. Centrada nos depoimentos de sobreviventes, familiares e autoridades locais, a série documental investiga as perguntas cruciais: quem realmente cometeu o massacre e por quê?

O Simpatizante (MAX)

Baseada no livro vencedor do Prêmio Pulitzer de Viet Thanh Nguyen, O Simpatizante é um thriller de espionagem e sátira intercultural sobre os conflitos de um espião comunista meio francês, meio vietnamita, nos últimos dias da Guerra do Vietnã, e sua nova vida como refugiado em Los Angeles, onde descobre que seus dias de espionagem não acabaram. O renomado diretor brasileiro Fernando Meirelles está à frente do quarto episódio da produção.

O Que Jennifer Fez? (Netflix)

Um crime violento balançou uma pacata cidade canadense: pessoas misteriosas invadem a casa de imigrantes vietnamitas, aterrorizam a família e deixam somente a filha traumatizada como testemunha. Vizinhos e amigos descrevem a família como hospitaleira, generosa e trabalhadora. Quem poderia querer fazer mal a eles? Este documentário da diretora Jenny Popplewell (Cenas de um Homicídio: Uma Família Vizinha) utiliza gravações do interrogatório policial e depoimento dos envolvidos para desvendar uma teia complexa e surpreendente nesse caso.

Uma Parede entre Nós (Netflix)

"Uma Parede entre Nós" é a refilmagem espanhola de Um Encontro às Cegas, comédia romântica francesa lançada em 2015. Na história, Aitana interpreta uma jovem pianista que se prepara para uma audição, enquanto seu vizinho (Fernando Guallar) cria jogos e só consegue se concentrar no mais absoluto silêncio. Morando em apartamentos conjugados, os dois terão que aprender a conviver em harmonia. Será o amor capaz de atravessar a parede que os separa?