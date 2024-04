Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana; veja trailers

Entre drama e suspense, documentários e filmes, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Mubi estreia o documentário John Galliano Ascensão e Queda, sobre a trajetória e polêmicas do estilista atualmente diretor criativo da Maison Margiela. Na Netflix, três estreias, incluindo a produção de suspense sul coreana Adeus, Terra.

John Galliano Ascensão e Queda (MUBI)

Galliano vestiu alguns dos mais belos e influentes homens e mulheres do mundo, e foi amplamente reconhecido como um dos estilistas mais bem-sucedidos dos anos 1990 e 2000. Contudo, sua carreira foi abruptamente interrompida quando foi flagrado lançando insultos antissemitas e racistas em frente ao Café La Perle, em Paris.

Apresentando entrevistas com personalidades como Anna Wintour, Naomi Campbell, Kate Moss, Edward Enninful e Penélope Cruz, esta representação complexa e instigante do ex-diretor criativo da Dior analisa de forma honesta a vida profissional e privada de Galliano ao longo das décadas.

A Máquina do Destino (Apple TV+)

Baseada na obra homônima do escritor norte-americano M.O. Walsh (“Sonhos Partidos”, “My Sunshine Away”), "A Máquina do Destino" ("The Big Door Prize") conta a história de uma pequena cidade que tem seu destino alterado pela chegada de uma misteriosa máquina, chamada Morpho, que promete revelar o potencial de vida de cada morador.

Depois de terem visto as suas "visões" (sobre seus medos, ansiedades e segredos), Dusty Hubbard, interpretado por Chris O'Dowd (“Estado de União”, "Terra dos Sonhos", "Um Ninho para Dois") e os outros habitantes da cidade são forçados a se conhecerem e a si mesmos em nível ainda mais profundo que antes. Dusty, um homem de família e professor do ensino médio, aparentemente contente e animado, vê todos à sua volta reavaliando suas escolhas de vida e ambições — baseados no que a máquina diz — e é forçado a questionar se ele é realmente tão feliz quanto pensa. Enquanto se mantém cético em relação à máquina, sua esposa, Cass (Gabrielle Dennis) entrega-se ao sonho de que há algo maior para ela lá fora.

O Caso Asunta (Netflix)

Em 21 de setembro de 2013, Rosario Porto e Alfonso Basterra dão queixa do desaparecimento da filha, Asunta, cujo corpo é encontrado horas depois perto de uma estrada em Santiago de Compostela. A investigação policial logo aponta Rosario e Alfonso como possíveis autores do crime, uma notícia que abala a cidade e o país. O que levaria os pais a acabar com a vida da própria filha? O que se esconde por trás dessa família perfeita?

Na Rota do Ouro (Netflix)

Dois anos após a unificação da Itália, no Sul do país, uma mulher obrigada a fugir de seu povoado se junta a um grupo de guerrilheiros e se torna uma das líderes mais implacáveis e estratégicas do conflito. Mas ela não é a única a seguir este caminho: existem mais mulheres com a mesma motivação e logo ela descobre outras companheiras de luta. Para recuperar o ouro do Sul e restaurar a esperança de seu povo, os guerrilheiros precisarão se unir para derrotar um inimigo comum. Nessa guerra contra o estado e contra outros guerrilheiros, será preciso sacrificar a humanidade para se defender dos opressores. Florestas densas, clareiras imensas e paisagens desoladas são o cenário dessa jornada em que os personagens acabam se tornando parte da própria natureza. Isolados nos limites da civilização e forçados a viver como selvagens para sobreviver em um ambiente hostil, essa experiência será capaz de transformá-los e evocará o lado mais primitivo de cada um. Uma mistura de Robin Hood com piratas, os protagonistas acumulam riquezas e poder para substituir o Estado. E uma onda de criminalidade nasce onde a única opção para sobreviver é se tornar bandido.

Adeus, Terra (Netflix)

Após descobrirem que um asteroide vai atingir a terra e que a Península da Coreia está na área de impacto, a lei marcial entra em vigor, mas não evita o caos. Surge um conflito entre os que acreditam e os que não acreditam na colisão catastrófica, criminosos fogem da prisão, várias seitas são criadas e as pessoas tentam imigrar para locais seguros. Em meio a tudo isso, a professora Se-kyung (Ahn Eun-jin) está traumatizada pela morte de uma aluna que foi sequestrada durante um protesto.

Na contagem regressiva de 200 dias até o impacto, alguns continuam vivendo como se não houvesse amanhã. Se-kyung, seus amigos e os moradores de Woongcheon lutam para sobreviver e ter esperança do futuro de seus filhos. Hoje, amanhã e todos os dias, nós esperamos o fim. Juntos.