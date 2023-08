Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre esportes e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia do documentário Isabella: o Caso Nardoni, sobre o crime ocorrido em 2008. Já no Prime Video, estreia da série Cangaço Novo, trama filmada no Nordeste que se desenrola na fictícia cidade de Cratará e acompanha a jornada de Ubaldo (Allan Souza Lima), um descontente bancário de São Paulo.

Isabella: o Caso Nardoni (Netflix)

O assassinato de Isabella Nardoni, ocorrido em março de 2008, é um dos crimes mais perversos da história recente do país: uma menina de apenas 5 anos de idade foi atirada pela janela do sexto andar de um apartamento onde passava o final de semana com o pai, madrasta e seus irmãos. Como se não bastasse, os acusados pelo crime foram justamente o pai e a madrasta da criança, que, posteriormente foram condenados pelo homicídio. Caso encerrado. A justiça foi feita. Não necessariamente.

Mask Girl (Netflix)

De dia, Kim Mo-mi trabalha em um escritório e é insegura com sua aparência. À noite, ela é uma streamer que cobre o rosto com uma máscara até se envolver em um incidente que dá uma guinada dramática em sua vida.

Fervo (Star+)

Após comprar uma casa abandonada, o casal de arquitetos Leo (Felipe Abib) e Marina (Georgiana Góes) descobre que o local havia sido uma boate chamada Fervo e passa a sentir a presença de três fantasmas (Rita Von Hunty, Gabriel Godoy e Renata Gaspar), que continuam lá por não terem conseguido cumprir suas missões na terra. A fim de resolver essa situação peculiar, o casal resolve chamar um sensitivo famoso da internet (Paulo Vieira) para desvendar o mistério dos fantasmas e tentar ajudá-los a resolver suas dívidas com a Morte (Joanna Fomm) para, assim, poderem partir e deixar em paz os novos moradores.

Cangaço Novo (Prime Video)

Sem memórias de sua infância, ele descobre possuir uma herança e duas irmãs no sertão do Ceará. Elas são Dilvânia (Thainá Duarte), líder de uma gangue de bandidos que veneram seu falecido e famoso pai do cangaço, e Dinorah (Alice Carvalho), a única mulher em uma quadrilha de assaltantes de bancos.

A série brasileira promete grandes emoções para Ubaldo, que terá que enfrentar bandidos e assassinos enquanto lida com suas novas conexões familiares e com um passado misterioso.

Casamento em Família (Prime Video)

O longa gira em torno de Michelle e Allen, um casal que atingiu uma fase crucial no relacionamento, considerando os próximos passos. Decidem, então, convidar seus pais para se conhecerem e oferecer alguma perspectiva sobre o funcionamento do casamento. No entanto, o que eles não sabem é que os pais já se conhecem muito bem, o que leva às opiniões divergentes sobre o valor e a importância do compromisso. Assim, surgem uma série de situações engraçadas e emocionantes enquanto Michelle e Allen tentam encontrar o equilíbrio entre o amor, a família e o futuro do relacionamento.